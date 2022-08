Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score dei trentaduesimi, oggi 7 agosto

RISULTATI COPPA ITALIA: SI INIZIA CON VENEZIA ASCOLI

I risultati Coppa Italia ci faranno compagnia anche oggi, domenica 7 agosto, con altre quattro partite dei trentaduesimi di finale della nuova edizione 2022-2023, che ci stanno tenendo compagnia fin da venerdì e lo faranno anche domani. Gli incontri del turno preliminare dello scorso weekend hanno inaugurato la Coppa Italia 2022-2023, un lunghissimo cammino che è stato di fatto già disegnato nel sorteggio che ha definito il tabellone e che culminerà a maggio dell’anno prossimo designando la squadra erede nell’albo d’oro dell’Inter, vincitrice della scorsa finale contro la Juventus. Diamo spazio allora alle emozioni dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2022-2023, andando naturalmente a presentare subito le quattro partite che saranno attese già nelle prossime ore, secondo un calendario che gli appassionati ormai stanno imparando, perché è lo stesso di venerdì e ieri.

DIRETTA/ Empoli Spal (risultato finale 1-2 dts): Arena condanna i toscani!

I risultati Coppa Italia oggi arriveranno dunque alle ore 17.45 da Venezia Ascoli, alle ore 18.00 da Verona Bari (i pugliesi sono una delle quattro squadre che arrivano dal turno preliminare), alle ore 21.00 da Salernitana Parma ed infine alle ore 21.15 da Monza Frosinone. Si tratta di partite secche, di conseguenza in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari si procederà con i tempi supplementari ed infine se necessario anche con i calci di rigore per decretare chi si qualificherà ai sedicesimi di finale di Coppa Italia, in programma però solamente nel mese di ottobre.

RISULTATI COPPA ITALIA/ Diretta gol: Toro super! Empoli ko con Spal ai supplementari

RISULTATI COPPA ITALIA: IL REGOLAMENTO

Presentando i risultati Coppa Italia, dobbiamo ricordare il regolamento, lo stesso della passata stagione, quando furono apportate significative modifiche proprio a questi primi turni preliminari e il numero delle squadre partecipanti era stato ridotto a 44, cioè le 20 di Serie A, le 20 di Serie B più appena 4 di Serie C, non senza polemiche da questo punto di vista. I trentaduesimi di finale sono il turno della Coppa Italia 2022-2023 attualmente in corso e dobbiamo dire che saranno solo 16 partite, dal momento che bisogna tenere presente il fatto che le prime otto dello scorso campionato di Serie A entreranno in scena, come da tradizione ormai consolidata, solo negli ottavi di finale.

Diretta/ Torino Palermo (risultato finale 3-0): la chiudono Radonjic e Pellegri

Sono di conseguenza 32 le formazioni partecipanti ai trentaduesimi, sempre ad eliminazione diretta in partita secca. Si tratta delle quattro vincitrici del turno preliminare di settimana scorsa più 16 di Serie B (tutte quelle che già non sono state coinvolte nel preliminare) e anche 12 di Serie A, cioè le tre neopromosse più quelle classificate dal nono al diciassettesimo posto dello scorso campionato. Le sedici vincenti daranno vita ai sedicesimi di finale a metà ottobre, prima della pausa per i Mondiali che bloccherà l’attività dei club anche in campionato e nelle Coppe europee. Infine, le otto squadre vincenti saranno raggiunte negli ottavi di finale dalle big, che entreranno in scena nei risultati Coppa Italia solamente a gennaio 2023.

RISULTATI COPPA ITALIA, TRENTADUESIMI DI FINALE: ORARI E PARTITE

ore 17.45 Venezia Ascoli

ore 18.00 Verona Bari

ore 21.00 Salernitana Parma

ore 21.15 Monza Frosinone











© RIPRODUZIONE RISERVATA