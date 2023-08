RISULTATI COPPA ITALIA/ La gloria del Parma, diretta gol live score (oggi sabato 12 agosto 2023)

RISULTATI COPPA ITALIA: L’UNICA VINCITRICE

Fra le otto squadre che oggi saranno protagoniste dei risultati Coppa Italia, solamente una nella propria storia ha conquistato il trofeo nazionale. Ci sono arrivate vicinissime Palermo e Verona con tre secondi posti e anche il Cagliari, alla piazza d’onore nel 1969, ma la gloria è stata solamente per il Parma, naturalmente negli anni d’oro del calcio nel capoluogo emiliano. Nella storia c’è il trionfo del 1992 nella finale contro la Juventus, perché quella Coppa Italia fu in assoluto il primo trofeo a finire nella bacheca della società emiliana.

Il Parma poi vinse la Coppa anche nel 1999, in finale contro la Fiorentina, poi per la terza e (per ora) ultima volta nel 2002, a dieci anni di distanza di nuovo contro la Juventus. Ci sono state anche due finali perse, curiosamente con le stesse rivali come protagoniste: nel 1995 contro la Juventus e nel 2001 contro la Fiorentina. Adesso è difficile immaginare il Parma fra le candidate per la vittoria finale, al momento l’obiettivo è naturalmente quello di provare almeno a superare il turno dei trentaduesimi di finale contro il Bari. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ALTRE QUATTRO PARTITE

I risultati Coppa Italia saranno protagonisti anche oggi, sabato 12 agosto, secondo dei quattro giorni di un lungo weekend dedicato ai trentaduesimi di finale della nuova edizione 2023-2024, con quattro partite ogni sera, sfide secche che ci diranno chi avanzerà al turno successivo (in programma all’inizio di novembre) e chi invece dovrà salutare la Coppa Italia già nel cuore dell’estate. Naturalmente è doverosa una precisazione: si parla di trentaduesimi di finale ma le partite saranno “solo” 16, perché agli ottavi ci sono otto posti già assegnati alle prime otto della classifica dello scorso campionato di Serie A, come da regolamento ormai consolidato da diversi anni.

Dopo gli incontri del turno preliminare dello scorso weekend, si entra decisamente nel vivo del lunghissimo cammino dei risultati Coppa Italia 2023-2024, che nella prossima primavera designerà la squadra erede nell’albo d’oro dell’Inter, vincitrice nella finale di mercoledì 24 maggio scorso allo stadio Olimpico di Roma contro la Fiorentina che assegnò ai nerazzurri la nona Coppa Italia in bacheca della loro storia e seconda consecutiva sotto la guida dello “specialista di Coppa”, mister Simone Inzaghi – che ovviamente entrerà in scena dagli ottavi.

RISULTATI COPPA ITALIA: LE PARTITE DI OGGI

Diamo spazio allora alle emozioni dei trentaduesimi di finale, andando naturalmente a presentare per il momento le quattro partite che saranno attese già nelle prossime ore per i risultati Coppa Italia. I verdetti oggi arriveranno dunque alle ore 17.45 da Empoli Cittadella, alle ore 18.00 da Bari Parma, alle ore 21.00 da Verona Ascoli ed infine alle ore 21.15 da Cagliari Palermo. Ribadiamo che si tratta di partite secche, di conseguenza in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari si procederà con i tempi supplementari ed infine se necessario anche con i calci di rigore per decretare chi si qualificherà ai sedicesimi di finale di Coppa Italia, in programma però solamente fra circa due mesi e mezzo.

Altro aspetto che spesso causa discussioni è il fattore campo concesso alle teste di serie, che in questo caso sono le tre squadre di Serie A (cioè Empoli, Verona e Cagliari) più il Bari, che a giugno ha davvero sfiorato la promozione nella finale playoff infine vinta dal Cagliari in extremis. In ogni caso, la formula è questa e naturalmente il fatto di giocare in partita secca potrebbe favorire sorprese. Per tutti gli allenatori è inoltre l’occasione per avere i primi riscontri in una competizione ufficiale in vista del debutto in campionato: si comincia a fare sul serio e la Coppa Italia è un “antipasto” di lusso.

RISULTATI COPPA ITALIA, TRENTADUESIMI DI FINALE: ORARI E PARTITE

ore 17.45 Empoli Cittadella

ore 18.00 Bari Parma

ore 21.00 Verona Ascoli

ore 21.15 Cagliari Palermo











