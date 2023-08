Risultati Coppa Italia/ Diretta gol: in campo per le prime partite! Live score (oggi venerdì 11 agosto 2023)

RISULTATI COPPA ITALIA: SI COMINCIA

Tutto è pronto per Frosinone Pisa e poi Udinese Catanzaro, con cui si aprirà nel giro di un quarto d’ora per il fischio d’inizio delle due partite il quadro dei risultati Coppa Italia attesi per oggi nei trentaduesimi di finale. Siamo all’inizio di una lunga avventura che in questa estate 2023 conosce il suo prologo: fino a lunedì prossimo 14 agosto ci sarà il turno dei trentaduesimi, per un totale di 16 partite disseminate quattro a sera in questo lungo weekend che precede il Ferragosto. Poi la Coppa Italia andrà in “letargo” e tornerà solamente nel cuore dell’autunno, con i sedicesimi di finale in calendario appunto per mercoledì 1° novembre, sicuramente poi suddivisi anche sui giorni di martedì e giovedì di quella settimana.

Gli ottavi di finale (nei quali entreranno in scena le prime otto della scorsa Serie A) saranno suddivisi su settimane diverse e copriranno un arco temporale enorme, dal 6 dicembre al 17 gennaio 2024, mentre con i quarti di finale l’appuntamento sarà per il 31 gennaio ovviamente dell’anno prossimo. Le semifinali saranno l’unico turno della Coppa Italia previsto con andata e ritorno: fissate le date del 3 e del 24 aprile. Infine la finale sarà in calendario per mercoledì 15 maggio 2024. Adesso però si scende in campo con la Coppa Italia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

NEL TURNO PRECEDENTE

Presentando i risultati Coppa Italia, abbiamo già accennato al fatto che il quadro delle partecipanti ai trentaduesimi di finale si è completato con la disputa di quattro partite di un turno preliminare nello scorso weekend. Si affrontavano le otto squadre più basse nel ranking, sulla carta le quattro neopromosse dalla Serie C alla Serie B più le uniche quattro formazioni della attuale Serie C ammesse alla Coppa Italia maggiore, anche se poi i casi legati a Lecco e Reggina hanno portato ad alcuni rimescolamenti.

In ogni caso, sicuramente ha fatto notizia soprattutto la clamorosa vittoria per 6-2 della Reggiana contro il Pescara, nettamente la partita più ricca di gol ed emozioni. Il fattore campo è sempre stato rispettato, vittorie casalinghe pure per la FeralpiSalò, vincitrice per 2-1 contro il Vicenza, e per il Catanzaro che invece ha avuto la meglio per 1-0 contro il Foggia. Infine, sono serviti i calci di rigore dopo un pareggio per 2-2 in Cesena Entella, ma i tiri dal dischetto hanno premiato per 6-5 i padroni di casa romagnoli. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SIAMO AI TRENTADUESIMI DI FINALE!

I risultati Coppa Italia tornano protagonisti oggi, venerdì 11 agosto, con le prime quattro partite dei trentaduesimi di finale della nuova edizione 2023-2024, che saranno spalmati su quattro giorni da oggi fino a lunedì. Dopo gli incontri del turno preliminare dello scorso weekend, si entra decisamente nel vivo del lunghissimo cammino che nella prossima primavera designerà la squadra erede nell’albo d’oro dell’Inter, vincitrice nella finale di mercoledì 24 maggio scorso allo stadio Olimpico di Roma contro la Fiorentina che assegnò ai nerazzurri la nona Coppa Italia in bacheca della loro storia e seconda consecutiva sotto la guida dello “specialista di Coppa”, mister Simone Inzaghi.

Diamo spazio allora alle emozioni dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2023-2024, andando naturalmente a presentare per il momento le quattro partite che saranno attese già nelle prossime ore. I risultati Coppa Italia oggi arriveranno dunque alle ore 17.45 da Frosinone Pisa, alle ore 18.00 da Udinese Catanzaro, alle ore 21.00 da Genoa Modena ed infine alle ore 21.15 da Bologna Cesena. Si tratta di partite secche, di conseguenza in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari si procederà con i tempi supplementari ed infine se necessario anche con i calci di rigore per decretare chi si qualificherà ai sedicesimi di finale di Coppa Italia, in programma però solamente nel mese di novembre.

RISULTATI COPPA ITALIA: IL REGOLAMENTO

Presentando i risultati Coppa Italia, dobbiamo ricordare il regolamento, lo stesso delle precedenti due stagioni, quindi con la riduzione del numero delle squadre partecipanti a 44, cioè le 20 di Serie A, le 20 di Serie B più appena 4 di Serie C, al netto dei casi che ad esempio hanno portato all’esclusione di Reggina e Lecco – quest’ultima nonostante i lombardi siano poi stati riammessi in Serie B. Presentiamo nel dettaglio che cosa accadrà in questi giorni con i trentaduesimi di finale, che a dire il vero saranno solo 16 partite dal momento che bisogna tenere presente il fatto che le prime otto dello scorso campionato di Serie A entreranno in scena, come da tradizione ormai consolidata, solo negli ottavi di finale.

Sono di conseguenza 32 le formazioni partecipanti ai trentaduesimi, come sempre ad eliminazione diretta in partita secca. Saranno le quattro vincitrici del turno preliminare di settimana scorsa più tutte le altre partecipanti alla Coppa Italia 2023-2024 ad eccezione appunto delle prime otto classificate della scorsa Serie A. I vantaggi concessi alle big, compreso il fattore campo in sfide che sarebbero quasi sempre più affascinanti in casa delle piccole, sono un tema ormai tradizionale: adesso però diamo spazio alle emozioni dei risultati di Coppa Italia…

RISULTATI COPPA ITALIA, TRENTADUESIMI DI FINALE: ORARI E PARTITE

ore 17.45 Frosinone Pisa

ore 18.00 Udinese Catanzaro

ore 21.00 Genoa Modena

ore 21.15 Bologna Cesena











