Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score delle partite (1^ turno preliminare)

Domenica 4 agosto 2019 riflettori puntati sui primi risultati della Coppa Italia 2019-2020 manifestazione che prende il via proprio oggi con gli incontri del primo turno preliminare, ad eliminazione diretta. In campo ecco quindi di club che saranno protagonisti dei prossimi campionati di Serie B e Serie C, che cominceranno però solo nell’ultima settimana di agosto. Ecco quindi che sarà la manifestazione nazionale la prima occasione ufficiale di vedere in campo i nostri beniamini, anche se per i big del tabellone della Coppa Italia dovremmo attendere ancora parecchio. Non per questo però lo spettacolo ne verrà danneggiato: non scordiamo poi che si tratta del primo appuntamento ufficiale del calcio italiano dopo una lunga estate di digiuno e tutti e in primis le squadre più piccole vorranno fare bella figura fin da queste prime battute e mettersi in luce in un tabellone che si farà via via sempre più complicato.

RISULTATI COPPA ITALIA: IL PROGRAMMA DEI MATCH

Ma andiamo subito a vedere quali sono i match e quindi i risultati, della Coppa Italia messi in programma per oggi domenica 4 agosto, tenendo conto che già ieri sono andati in scena due anticipi e quindi Virtus Francavilla-Novara e Pro Vercelli-Rende. Oggi invece il programma degli incontri per il primo turno preliminare avrà inizio alle ore 16,00 con il primo fischio d’inizio tra Sudtirol e Città di Fasano: saranno però già tre le sfide che avranno luogo solo dalle ore 17.30, e quindi Adriese-Feralpisalò, Carrarese-Fermana e Ravenna-Sanremese. Da calendario è invece atteso alle ore 18,00 lo scontro tra Piacenza e Viterbese, protagoniste della Serie C a cui faranno seguito alle ore 18,30 due match di sicuro spettacolo come Monza-Alessandria e Pro Patria-Matelica, con i tigrotti di ritorno dal test match contro la Sampdoria. Proseguendo nel programma per il primo turno di Coppa Italia, ecco che alle ore 19.00 sarà la volta di Catanzaro-Casertana per alle 20.00 avrà inizio la sfida Triestina-Cavese. E’ alle ore 20,30, che però si accenderanno gli scontri Catania-Fanfulla, Imolese-Sambenedettese, Monopoli-Ponsacco e Siena-Mantova. Ultimi risultati di Coppa Italia previsti per oggi saranno poi dal Città di Arezzo Arezzo-Turris e dal Viviani il match Potenza-Lanusei.

RISULTATI COPPA ITALIA

Ore 16:00 Südtirol-Citta di Fasano

Ore 17:30 Adriese-FeralpiSalò

Ore 17:30 Carrarese-Fermana

Ore 17:30 Ravenna-Sanremese

Ore 18:00 Piacenza-Viterbese

Ore 18:30 Monza-Alessandria

Ore 18:30 Pro Patria-Matelica

Ore 19:00 Catanzaro-Casertana

Ore 20:00 Triestina-Cavese

Ore 20:30 Catania-Fanfulla

Ore 20:30 Imolese-Sambenedettese

Ore 20:30 Monopoli-Ponsacco

Ore 20:30 Siena-Mantova

Ore 20:45 Arezzo-Turris

Ore 21:00 Potenza-Lanusei Calcio



