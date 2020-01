RISULTATI COPPA ITALIA/ Diretta gol live score: che era successo solo l’anno scorso

In attesa di scoprire i risultati Coppa Italia delle tre partite degli ottavi di finale in programma oggi, facciamo un passo indietro alla scorsa edizione per ricordare che cosa era successo a gennaio 2019 negli ottavi. In copertina Inter, Roma e Lazio, che ottennero i risultati più netti: i nerazzurri infatti sconfissero per 6-2 il Benevento, i giallorossi si imposero per 4-0 contro la Virtus Entella e fu facile anche il successo biancoceleste per 4-1 contro il Novara – squadre d’altronde tutte di categoria inferiore. Vittoria casalinga anche per il Napoli, che al San Paolo vinse per 2-0 contro il Sassuolo, in ben quattro sfide invece il fattore campo saltò. Il Milan ebbe bisogno dei tempi supplementari per sconfiggere 0-2 la Sampdoria a Marassi; stesso risultato, ma già nei tempi regolamentari, per la Juventus in casa del Bologna, per la Fiorentina a Torino contro i granata ed infine per l’Atalanta sul campo del Cagliari. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GLI INCROCI DI OGGI

Prosegue anche oggi la Coppa Italia: scopriremo altri tre risultati degli ottavi di finale nelle prossime ore, ricordiamo per prima cosa che si tratta di un turno in partita unica, di conseguenza in caso di pareggio al triplice fischio finale si proseguirà con i tempi supplementari e poi anche con i calci di rigore se nemmeno dopo 120 minuti fosse risolta la situazione di parità. Ecco dunque quali saranno le partite in programma oggi per i risultati Coppa Italia: alle ore 15.00 si comincerà con Fiorentina Atalanta, seguita alle ore 18.00 da Milan Spal e alle ore 20.45 infine da Juventus Udinese. Da notare che finalmente agli ottavi entrano in scena anche le prime otto classificate dello scorso campionato di Serie A, che sfideranno secondo un tabellone tennistico già definito dall’estate le squadre che hanno invece superato a dicembre il quarto turno eliminatorio.

RISULTATI COPPA ITALIA: LE BIG AL DEBUTTO

Parlando dei risultati Coppa Italia concentriamo dunque adesso la nostra attenzione su Juventus, Atalanta e Milan, che sono le tre squadre debuttanti oggi nell’edizione 2019-2020 della Coppa Italia. Forse la squadra che dovrebbe essere maggiormente interessata alla competizione è il Milan: la Coppa Italia infatti per i rossoneri è l’unica possibilità di vincere qualcosa e potrebbe dare un sapore migliore all’annata, che con Zlatan Ibrahimovic potrà migliorare ma in ogni caso non sarà memorabile. L’Atalanta però ricorda benissimo il beffardo esito della finale 2019 e cercherà di ripetere un cammino da protagonista anche in Coppa Italia, pur tenendo presente che campionato e Champions League sono la priorità. Infine la Juventus, che forse potrebbe anche “snobbare” la Coppa Italia: tuttavia, se si vuole sognare il Triplete servirà arrivare in fondo anche qui…

RISULTATI COPPA ITALIA: GLI OTTAVI DI FINALE

Ore 15.00

Fiorentina Atalanta

Ore 18.00

Milan Spal

Ore 20.45

Juventus Cagliari



