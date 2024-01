RISULTATI COPPA ITALIA/ Due incroci storici! Diretta gol live score (quarti, oggi 10 gennaio 2024)

RISULTATI COPPA ITALIA: LA STORIA

I risultati di Coppa Italia portano in dote questa sera due partite che potremmo considerare storiche se pensiamo all’albo d’oro del torneo. Troviamo in campo quattro squadre che in totale hanno vinto per 22 volte la Coppa Italia: la parte del leone la fa la Roma che con 9 trionfi è seconda alle spalle di una Juventus al momento irraggiungibile (14) ed è alla pari con l’Inter, ma poi ci sono anche i 7 successi della Lazio e i 5 del Milan. L’Atalanta dal canto suo è già riuscita a vincere la Coppa Italia nella sua storia, anche se quel trionfo è lontano ormai 61 anni.

La Dea però ha giocato due finali nel 2019 e 2021: la prima l’ha persa proprio contro la Lazio, che in epoca recente è stata all’ultimo atto anche in altre occasioni vincendo altre due volte. La Roma non ci è più tornata dalla sconfitta nel derby del 2013 e il suo ultimo trionfo risale al 2008, il Milan addirittura non festeggia da 21 anni ma nel 2018 è tornato a giocare la finale, pur sconfitta dalla Juventus. Insomma: quattro squadre che certamente nobilitato i risultati di Coppa Italia, e tra poche ore scopriremo quali di queste due proseguiranno la loro corsa nella competizione. (agg. di Claudio Franceschini)

C’È IL DERBY DELLA CAPITALE!

Sono due le partite che mercoledì 10 gennaio ci faranno compagnia per i risultati di Coppa Italia: siamo nei quarti di finale, e dobbiamo sottolineare che il programma si è aperto ieri con Fiorentina Bologna e si concluderà domani con Juventus Frosinone. Nel mezzo, due incroci lo stesso giorno: oggi vivremo Lazio Roma alle ore 18:00 e Milan Atalanta alle ore 21:00, naturalmente la presenza del derby della capitale aumenta l’attesa per i risultati di Coppa Italia che ci consegneranno i nomi di altre due semifinaliste, perché anche in questo turno si gioca in gara secca.

Sarà dunque molto interessante scoprire quello che succederà: questa sera i risultati di Coppa Italia presentano in campo quattro squadre che sono tra le prime otto nella classifica di Serie A, candidate ad arrivare in fondo e con tutte le possibilità per farlo. Due di loro dovranno abbandonare la corsa e presto capiremo di chi si tratta ma intanto, mentre aspettiamo che le due partite prendano il via, possiamo fare qualche altra rapida considerazione sui temi principali che ci attendono nel mercoledì che viene dedicato agli appassionanti risultati di Coppa Italia.

RISULTATI COPPA ITALIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Sale l’attesa per i risultati di Coppa Italia: Lazio Roma in questa competizione fa tornare alla mente l’episodio del 2013, quando le due squadre si erano incrociate in finale e i biancocelesti di Vladimir Petkovic avevano battuto i giallorossi di Aurelio Andreazzoli, vincendo il titolo con il gol di Senad Lulic che ancora oggi viene celebrato nel corso del derby. Quest’anno abbiamo avuto un episodio della stracittadina che si è concluso a reti bianche; sia per Maurizio Sarri che per José Mourinho c’è tanta voglia di eliminare la grande rivale e proseguire così la corsa nei risultati di Coppa Italia.

A San Siro invece si affrontano due squadre che in campionato stanno avendo un rendimento simile: dei difetti e problemi del Milan si è parlato a lungo ma intanto i rossoneri stanno viaggiando con un passo non tanto diverso da quello che aveva permesso loro di vincere lo scudetto, hanno 9 punti di ritardo dall’Inter ma sperano sempre di ricucire lo strappo e comunque sono messi molto bene per la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo che insegue anche un’Atalanta che è vicina alla Fiorentina e dunque può concretamente sperare di andare a prenderlo.

RISULTATI COPPA ITALIA: QUARTI DI FINALE

Ore 18:00 Lazio Roma

Ore 21:00 Milan Atalanta











