Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score: oggi Napoli e Milan! (ottavi)

RISULTATI COPPA ITALIA: OGGI ALTRI DUE OTTAVI

I risultati di Coppa Italia 2021-2022 ci presentano due partite che, giovedì 13 gennaio, proseguono il programma degli ottavi di finale. Napoli Fiorentina si gioca alle ore 18:00, mentre alle ore 21:00 avremo Milan Genoa: due partite dunque con due big in campo, e un ulteriore motivo di interesse per scoprire quello che eventualmente succederà. Naturalmente, come ben sappiamo, i risultati di Coppa Italia per gli ottavi di finale arriveranno in gara secca; al termine dei 90 minuti, qualora il risultato dovesse essere di parità, si procederà con i tempi supplementari e poi eventualmente i calci di rigore, per stabilire quali squadre procederanno nel torneo.

Ovviamente, conoscendo la formula, Napoli e Milan fanno oggi il loro esordio in Coppa Italia; non abbiamo riferimenti utili, ma ci possiamo basare sui risultati di campionato e sappiamo bene come queste due squadre abbiano fatto corsa di testa per metà del girone di andata, prima che i partenopei mollassero leggermente il colpo e i rossoneri fossero superati dall’Inter. Vedremo allora quello che succederà con i risultati di Coppa Italia di oggi, e quali squadre supereranno gli ottavi di finale.

RISULTATI COPPA ITALIA: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Coppa Italia dunque vedono in campo anche Fiorentina e Genoa. Situazione complessa per entrambe: i viola nell’ultima giornata di campionato hanno clamorosamente incassato un poker sul campo del Torino, non riuscendo a tenere il passo della Juventus e perdendo un’occasione per fare un bel passo avanti in classifica, approfittando delle sconfitte di Roma e Lazio nei big match. Il Genoa invece sta già meditando di sostituire Andriy Shevchenko: l’ucraino, che ha preso il posto di Davide Ballardini in panchina, non ha mai trovato il ritmo giusto e ha anche perso in casa contro lo Spezia, un derby che rappresentava anche una sfida diretta per la salvezza.

Adesso il Grifone rischia tantissimo: penultimo in classifica e con la Salernitana che si è avvicinata, potrebbe trovare sfogo in Coppa Italia ma l’accoppiamento degli ottavi di finale è ostico. Il Milan infatti ha tutte le intenzioni di qualificarsi e arrivare fino in fondo, perché negli ultimi anni ha vinto soltanto una Supercoppa e vuole tornare a mettere qualcosa in bacheca. Vedremo allora quello che succederà con i risultati di Coppa Italia per gli ottavi di finale.

RISULTATI COPPA ITALIA, OTTAVI DI FINALE

Ore 18:00 Napoli Fiorentina

Ore 21:00 Milan Genoa



