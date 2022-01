Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score: oggi tocca all’Inter! (ottavi)

RISULTATI COPPA ITALIA: SI PARTE CON SASSUOLO CAGLIARI

I risultati di Coppa Italia prevedono, mercoledì 19 gennaio, soltanto due partite: programma spezzettato che si concluderà domani con Roma Lecce, intanto qui si giocano Sassuolo Cagliari alle ore 17:30 e Inter Empoli alle ore 21:00. Due partite diverse: in una potremmo dire che l’equilibrio regna sovrano, perché al netto della classifica di Serie A i neroverdi possono certamente lasciare qualcosa agli isolani, mentre nell’altra l’Inter è chiaramente favorita, pur se l’Empoli ha dimostrato di essere squadra temibile in trasferta la differenza di potenziale è comunque evidente.

PROBABILI FORMAZIONI INTER EMPOLI/ Quote, Brozovic è squalificato (Coppa Italia)

Va ricordato, come visto nei giorni scorsi, che le partite degli ottavi saranno in gara secca: dunque al termine dei tempi regolamentari, qualora i risultati siano ancora di parità, si procederà alla disputa dei tempi supplementari e poi eventualmente si andrà ai calci di rigore. Il tabellone di Coppa Italia è già formato, pertanto conosceremo già gli accoppiamenti per i quarti; adesso però concentriamoci davvero sui risultati di Coppa Italia per le due partite di mercoledì, provando a presentarne i temi principali e ipotizzando quello che potrebbe succedere.

Probabili formazioni Inter Empoli/ Diretta tv: Brozovic out, Coppa Italia

RISULTATI COPPA ITALIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Abbiamo dunque due partite in programma per i risultati di Coppa Italia: l’Inter è la squadra che inevitabilmente finisce sotto i riflettori, perché – Milan permettendo – viaggia verso il secondo scudetto consecutivo ma domenica sera ha visto interrompersi a Bergamo la sua striscia di vittorie, un rallentamento che ovviamente non mette alcunchè in discussione ma potrebbe rendere più complicati i prossimi impegni, tenendo conto che per la prima volta da 10 anni i nerazzurri sono agli ottavi di Champions League e chiaramente dovranno onorare l’impegno.

DIRETTA/ Juventus Sampdoria (risultato 4-1) video streaming tv: bianconeri ai quarti

In un contesto simile può allora sperare l’Empoli, che in Coppa Italia vuole riprendere slancio dopo aver pareggiato a Venezia, risultato certamente deludente; più interessante, almeno perché incerta, la partita di Reggio Emilia con un Sassuolo particolarmente ondivago, capace di segnare cinque gol al Castellani per poi perdere in casa contro il Verona, e un Cagliari che dopo due vittorie consecutive ha perso in casa della Roma ma solo per un rigore, sembra davvero ripartito ma sa bene che la priorità adesso deve essere quella di mantenere la Serie A. Tra poco comunque si gioca, e allora noi non dobbiamo fare altro che aspettare l’inizio delle due partite per i risultati di Coppa Italia.

RISULTATI COPPA ITALIA: OTTAVI DI FINALE

Ore 17:30 Sassuolo Cagliari

Ore 21:00 Inter Empoli



© RIPRODUZIONE RISERVATA