Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score, ottavi di finale (giovedì 12 gennaio)

RISULTATI COPPA ITALIA: ALTRE DUE PARTITE!

I risultati di Coppa Italia ci lanciano verso altre due partite, che sono quelle che giovedì 12 dicembre concludono la prima metà degli ottavi di finale. Si tornerà in campo settimana prossima per le altre quattro sfide, nel frattempo alle ore 18:00 di oggi vivremo Fiorentina Sampdoria mentre alle ore 21:00 sarà il turno di Roma Genoa. Sono ovviamente partite diverse: al Franchi ci aspettiamo tutto sommato equilibrio (anche se viola e blucerchiati sono separati da 14 punti in classifica, riguardo il campionato) mentre all’Olimpico la Roma parte nettamente favorita sul Genoa che, lo ricordiamo, è in Serie B.

Diretta/ Milan Torino (risultato finale 0-1): Adopo sbanca San Siro!

Certo, i risultati di Coppa Italia possono regalare sorprese perché spesso e volentieri le squadre si presentano in campo con le seconde linee, almeno le big; giusto ieri sera il Torino, ridotto peraltro in inferiorità numerica, ha eliminato il Milan a San Siro facendo virtualmente un favore a una tra Fiorentina e Sampdoria, che sarà la prossima avversaria nei quarti. Invece, la vincente di Roma Genoa sfiderà Napoli o Cremonese ma questo lo scopriremo la prossima settimana; per il momento addentriamoci ancor più all’interno del giovedì sera per i risultati di Coppa Italia legati agli ottavi di finale.

Probabili formazioni Milan Torino/ Quote, Tommaso Pobega contro la sua ex squadra

RISULTATI COPPA ITALIA: SITUAZIONE E CONTESTO

C’è allora attesa per i risultati di Coppa Italia di oggi: per il momento i primi due ottavi sono terminati ai supplementari ma, se l’Inter si è letteralmente salvata contro il Parma trovando il gol dell’extra time all’ultimo respiro, il Milan come già ricordato non ha sfruttato il fatto di aver giocato in 11 contro 10 per quasi un’ora, ed è caduto sotto i colpi di un Torino che adesso giustamente può sognare, aspettando di conoscere la sua avversaria. Che sarà appunto una tra Fiorentina e Sampdoria: i viola stanno bene e arrivano dall’importante vittoria contro il Sassuolo, ma hanno perso Arthur Cabral per almeno tre settimane e potrebbero veder partire Nico Gonzalez in questa sessione di calciomercato.

Probabili formazioni Roma Genoa/ Diretta tv: Rui Patricio titolare anche in Coppa?

La Sampdoria allo stesso modo aveva battuto il Sassuolo – in trasferta – poi ha perso in casa contro il Napoli ed è stata agganciata dal Verona al penultimo posto in classifica. La Roma, rinfrancata dall’incredibile pareggio raccolto contro il Milan, sa di non poter sbagliare questa sera: non tanto per l’obiettivo in sé (nei piani giallorossi la Coppa Italia conta meno rispetto a quarto posto in Serie A e corsa in Europa League), quanto perché ovviamente perdere in casa contro una squadra di Serie B (cosa già capitata in passato) sarebbe un duro colpo psicologico. Vedremo allora cosa succederà con i risultati di Coppa Italia…

RISULTATI COPPA ITALIA: OTTAVI DI FINALE

Ore 18:00 Fiorentina Sampdoria

Ore 21:00 Roma Genoa











© RIPRODUZIONE RISERVATA