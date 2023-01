Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score ottavi, oggi 19 gennaio

RISULTATI COPPA ITALIA: OGGI LE ULTIME TRE PARTITE

I risultati Coppa Italia saranno grandi protagonisti nelle prossime ore grazie a ben tre partite in programma oggi, giovedì 19 gennaio 2023, per completare gli ottavi di finale della Coppa Italia 2022-2023, a caccia del titolo che nella scorsa stagione fu conquistato dall’Inter grazie alla vittoria finale contro la Juventus e che già ci ha portato alcune sorprese pure nella corrente edizione, come l’eliminazione del Milan per mano del Torino che settimana scorsa ha fatto il colpaccio a San Siro.

Considerando che ieri il palcoscenico è stato lasciato per intero alla Supercoppa Italiana in terra d’Arabia, ecco che oggi invece i risultati Coppa Italia ci regaleranno un giovedì molto intenso, caratterizzato da ben tre partite in programma fin dalla metà del pomeriggio. Per la precisione, si inizierà alle ore 15.00 con Atalanta Spezia, replica del match visto poco tempo fa in campionato (ma in Liguria), mentre alle ore 18.00 sarà la volta di Lazio Bologna, una partita sicuramente nel nome di Sinisa Mihajlovic, infine alle ore 21.00 ecco Juventus Monza, ricordando la storica vittoria brianzola in campionato, anche se in Lombardia.

RISULTATI COPPA ITALIA: IL REGOLAMENTO

Questo è il programma, ma presentando i risultati Coppa Italia bisogna accennare anche ad alcuni punti del regolamento della manifestazione. Per prima cosa, bisogna ricordare che si tratta di partite secche, quindi in caso di pareggio al triplice fischio finale si dovrà proseguire con i tempi supplementari ed eventualmente anche con i calci di rigore, perché in Coppa Italia solamente le semifinali prevedono la formula delle partite di andata e ritorno per identificare le due finalisti, che poi si giocano il titolo di nuovo in una gara unica.

Bisogna poi ricordare che Atalanta, Lazio e Juventus faranno solamente oggi il loro debutto in Coppa Italia, perché le prime otto classificate dello scorso campionato di Serie A sono “teste di serie” e godono di diversi benefici, come appunto l’esenzione dai turni precedenti e il fattore campo favorevole assicurato in questi ottavi di finale. Spesso si discute su questi aspetti, perché molti vorrebbero invece una formula meno penalizzante per le piccole, ma questo è il regolamento e allora noi attendiamo che cosa succederà oggi…

RISULTATI COPPA ITALIA, OTTAVI DI FINALE

ore 15.00 Atalanta Spezia

ore 18.00 Lazio Bologna

ore 21.00 Juventus Monza











