RISULTATI COPPA ITALIA/ Ecco le date del torneo, diretta gol live score sedicesimi (31 ottobre 2023)

RISULTATI COPPA ITALIA: LE DATE

Presentando i risultati Coppa Italia per le prime tre partite dei sedicesimi di finale, possiamo naturalmente ricordare che questo turno si disputerà fra oggi e giovedì, con tre incontri fissati per domani e naturalmente gli ultimi due che saranno appunto fra un paio di giorni. Si passerà poi agli ottavi di finale, che saranno spalmati addirittura su quasi un mese: infatti le prime due partite saranno il 5 e 6 dicembre, poi ne avremo altre due il 19 e 20 dicembre, infine le ultime quattro saranno tutte in programma per il 3 gennaio 2024.

In compenso, avremo poi i quarti di finale poi tutti in una sola settimana, cioè quella di mercoledì 10 gennaio 2024, presumibilmente con appuntamenti anche al martedì e al giovedì. Saremo in anticipo rispetto al solito, poi però la Coppa Italia andrà in “letargo” fino ad aprile, con le semifinali che si giocheranno il 3 aprile (andata) e il 24 dello stesso mese per il ritorno. Sarà a quel punto già primavera inoltrata e si andrà verso l’ultimo appuntamento, cioè naturalmente la finale fissata per mercoledì 15 maggio 2024 presso lo stadio Olimpico di Roma. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

INIZIANO I SEDICESIMI!

I risultati Coppa Italia torneranno protagonisti oggi, martedì 31 ottobre 2023, per aprire un nuovo turno della Coppa Italia 2023-2024. Dopo i primi due turni preliminari della competizione, che sono stati disputati in estate e hanno promosso le 16 squadre vincenti dei trentaduesimi di finale ai sedicesimi, ecco che da oggi fino a giovedì sono in programma le sfide per il turno che chiuderà la prima fase della Coppa Italia, dando poi appuntamento con gli ottavi di finale nei quali entreranno di scena anche le big, candidate più autorevoli per il successo nella manifestazione che fu vinta a maggio dall’Inter per la seconda volta consecutiva.

Ricordiamo per prima cosa che si tratterà di sfide secche: in caso di pareggio, per decretare la vincitrice si procederà con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. Scopriamo però adesso quali saranno le tre partite che ci faranno compagnia oggi per i risultati Coppa Italia, aprendo il quadro dei sedicesimi di finale: il primo appuntamento sarà alle ore 15.00 con Cremonese Cittadella, seguita alle ore 18.00 da Salernitana Sampdoria ed infine alle ore 21.00 da Bologna Verona, dunque vedremo in campo tre formazioni di Serie A e altrettante di Serie B in questo martedì dedicato alla Coppa Italia.

RISULTATI COPPA ITALIA: IL REGOLAMENTO

Per vivere al meglio questa giornata dedicata ai risultati Coppa Italia, possiamo ricordare alcuni elementi essenziali del regolamento e della formula del torneo. Abbiamo già detto che si tratta di partite secche, ricordiamo inoltre che nei sedicesimi di finale della Coppa Italia 2023-2024 non entra in scena nessuna squadra nuova rispetto al turno precedente, infatti scenderanno in campo da oggi a giovedì le sedici vincenti dei trentaduesimi di finale, disputati nella prima parte del mese di agosto.

Aggiungiamo che, pur essendo i sedicesimi di finale, saranno solamente otto partite (di cui quelle del martedì sono naturalmente le prime tre) perché vanno designate le otto squadre che si aggiungeranno negli ottavi di Coppa Italia alle prime otto classificate nello scorso campionato di Serie A, che come da tradizione ormai consolidata entreranno in scena appunto solamente agli ottavi, formula che spesso fa discutere ma che viene confermata ormai da parecchio tempo.

RISULTATI COPPA ITALIA, SEDICESIMI DI FINALE

ore 15.00 Cremonese Cittadella

ore 18.00 Salernitana Sampdoria

ore 21.00 Bologna Verona











