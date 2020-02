Risultati Coppa Italia Primavera/ Diretta gol live: oggi l’andata delle semifinali!

I riflettori si accendono oggi, mercoledì 5 febbraio 20202, sui risultati della Coppa Italia primavera 2019-2020: gli infatti si disputeranno le due semifinali di andata della manifestazione nazionale giovanile e certo siamo ben impazienti di dare la parola al campo. Benché infatti in questa fase della competizione si giocherà con sfide di andata e ritorno e dunque il verdetto finale per le finaliste di questa edizione della coppa verrà ancora posticipato, pure gli incontri di oggi non saranno meno importanti. Certo vincere oggi e magari con un buon scarto potrebbe rivelarsi decisivo per ottenere il pass della finalissima: meglio in ogni caso dare il meglio di se e non rischiare più avanti. Ma vediamo allora subito che cosa ci riserva il programma ufficiale. Ecco infatti che la prima sfida oggi sarà solo alle ore 15.00 quando all’Antistadio Hellas Verona Tavellin avrà luogo la sfida tra Verona e Roma primavera. Solo alle ore 17.00 tra le mura del Franchi assisteremo invece, per i risultati della Coppa Italia primavera, alla semifinale tra Fiorentina e Juventus, con i viola di ritorno da una sonora sconfitta offerta al Milan solo pochi giorni fa ai quarti.

RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA: IL REGOLAMENTO

Chiaramente prima di dare la parola al campo per scoprire i primi risultati della Coppa Italia Primavera, è bene rinfrescare la memoria a tutti gli appassionati e ricordare come questa nuova fase delle semifinale si svolgerà. Come detto prima, per questa parte del tabellone si giocano partite di andata e ritorno: oggi 5 febbraio 2020 sarà la volta del primo turno, mentre da tabellone generale il ritorno dovrebbe venir disputato il prossimo 19 febbraio. Ecco che allora otterrà la qualificazione alla finalissima la squadra che al termine della prova di ritorno avrà segnato il maggior numero di gol nel complesso, o il maggior numero di gol in trasferta. In caso di parità però segnaliamo che al termine della gara di ritorno verranno disputati allora due tempi supplementari e nel caso in cui ancora la situazione rimanga bloccata, si andrà ai calci di rigore.

RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA

Ore 15.00 Verona Roma primavera

Ore 17.00 Fiorentina Juventus primavera



