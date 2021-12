Risultati Coppa Italia Primavera/ Diretta gol live score degli ottavi di finale

RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA: LE BIG IN CAMPO!

Dopo lunga attesa sono di nuovo riflettori puntati sui risultati della Coppa Italia primavera: il torneo nazionale riservato ai giovani torna di scena oggi, mercoledi 1 dicembre e davvero non vediamo l’ora di dare la parola al campo per gli attesi ottavi di finale.

Con oggi infatti si entra davvero nel vivo della competizione, tenuto pure conto che faranno il loro ingresso nel tabellone le otto teste di serie: in campo dunque la vincitrice della Coppa Italia primavera del 2020-21 ovvero la Fiorentina, assieme alle prime sette squadre della scorsa stagione di campionato e dunque Sampdoria, Inter, Juventus, Rona, Atalanta e Empoli. Oltre ovviamente alle otto squadre arrivate dalle fasi precedenti del torneo, pronte a dare il massimo contro le “big”.

Ricordiamo pure che per questa fase del torneo, ancor saranno match a eliminazione diretta: in caso di parità al 90’ si proseguirà con due tempi supplementari e infine anche ai calci di rigore, per designare chi passerà il turno. Ci attende dunque un mercoledì riservato ai risultati della Coppa Italia primavera davvero entusiasmante: vediamo però ora nel dettaglio gli incontri previsti oggi, ricordato che pure non sono stati previsti anticipi o posticipi.

RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA, OTTAVI: I MATCH IN PROGRAMMA

Per questo mercoledì riservato ai risultati della Coppa Italia Primavera, prima tocca vedere nel dettaglio quali sono gli incontri messi in programma per questi ottavi di finale. Calendario alla mano vediamo subito che oggi il primo fischio d’inizio sarà alle ore 11.00 e dunque qui avranno inizio gli ottavi di finale Atalanta-Cagliari e Juventus-Lazio: alla medesima ora pure comincerà l’incontro Roma-Cosenza con i giallorossi chiari favoriti, da capolini anche del primo campionato nazionale. Solo alle ore 11.30 avremo invece la partita tra Empoli e Ascoli primavera, che vede i toscani appena favoriti (benchè arrivano dal KO con la Sampdoria in campionato).

Per i risultati della Coppa Italia primavera poi oggi si tornerà di scena con gli ottavi di finale solo alle ore 14.30, quando si accenderà la sfida tra la vincitrice in carica Fiorentina primavera e il Milan: alla medesima ora pure avranno inizio Inter-Sassuolo e Sampdoria Torino. A chiudere il quadro die risultati della Coppa Italia primavera poi la partita tra Spal e Verona, a cui glie stessi approdano con gran voglia di riscatto, specie dopo il 5-0 subito solo pochi giorni fa in campionato contro il Sassuolo.

RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA

Ore 11:00 Atalanta-Cagliari

Ore 11:00 Juventus-Lazio

Ore 11:00 Roma-Cosenza

Ore 11:30 Empoli-Ascoli

Ore 14:30 Fiorentina-Milan

Ore 14:30 Inter-Sassuolo

Ore 14:30 Sampdoria-Torino

Ore 14:30 Spal-Verona



