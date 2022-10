Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score 1° turno (5 ottobre)

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: PROSEGUE IL PRIMO TURNO!

I risultati di Coppa Italia Serie C tornano a farci compagnia mercoledì 5 ottobre: si giocano le partite valide per il primo turno, le restanti 20 dopo quelli che possiamo considerare gli anticipi del martedì. Piatto ricchissimo: inaugurato dal derby Vicenza Virtus Verona (ore 14:00) ci terrà compagnia già nel primo pomeriggio con alcune gare alle ore 14:30 e alle 15:00, poi Pordenone Imolese alle ore 15:30 ci condurrà idealmente verso la fascia oraria delle ore 18:00. Il finale sarà dedicato a Olbia Torres, di scena alle ore 21:00, e al termine della giornata avremo altre 10 squadre qualificate al secondo turno.

I risultati di Coppa Italia Serie C in questo momento riguardano ancora le squadre che non hanno partecipato alla competizione “maggiore”, quella di Lega A che è iniziata in estate; le vincenti – ricordando che si gioca in gara secca – le rivedremo ovviamente protagoniste nel turno successivo, insieme alle quattro società che invece la Coppa Italia maggiore l’hanno disputata, e che ora tornano in corsa in questo torneo dove di fatto sono le teste di serie. Non ci resta allora che valutare quello che succederà oggi: i risultati di Coppa Italia Serie C forniscono un programma denso e interessante, iniziamo a valutarlo con calma…

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Nell’approcciare il mercoledì dedicato ai risultati di Coppa Italia Serie C dobbiamo innanzitutto dire che, per l’appunto, le protagoniste di questo primo turno non si erano viste in estate, pertanto hanno alle spalle soltanto le sei giornate di campionato giocate fino a qui (o cinque, nel caso di Vicenza e Juventus U23 che devono ancora recuperare il loro match). I criteri naturalmente sono quelli delle classifiche dell’ultimo campionato: per questo motivo Padova, Feralpisalò, Reggiana e Catanzaro hanno potuto saltare questa tornata inaugurale di partite e accedere direttamente al secondo turno.

Il percorso poi non sarà particolarmente lungo: si giocherà infatti in gara secca anche negli ottavi e nei quarti, mentre le semifinali (che rappresentano il quinto turno di Coppa Italia Serie C) saranno in andata e ritorno come da tradizione, e così anche la finale. Sarà chiaramente interessante scoprire nel corso del tempo quali saranno le squadre che riusciranno ad arrivare in fondo; ricordiamo che la vittoria della Coppa Italia Serie C dà un posto di diritto nella fase nazionale dei playoff del campionato, dunque a partire dai risultati di oggi bisognerà fare molta attenzione a quello che succederà nel corso della competizione…

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: 1° TURNO

Ore 14:00 Vicenza Virtus Verona

Ore 14:30 Alessandria Novara

Ore 14:30 Ancona Rimini

Ore 14:30 Gubbio Recanatese

Ore 14:30 Mantova Trento

Ore 14:30 Pergolettese City Nova

Ore 14:30 Renate Pro Sesto

Ore 14:30 Viterbese San Donato

Ore 15:00 Cesena Fermana

Ore 15:00 Fiorenzuola Lucchese

Ore 15.30 Pordenone Imolese

Ore 18:00 Entella Carrarese

Ore 18:00 Lecco Juventus U23

Ore 18:00 Montevarchi Monterosi

Ore 18:00 Pescara Vis Pesaro

Ore 18:00 Piacenza Pro Vercelli

Ore 18:00 Pro Patria Albinoleffe

Ore 18:00 Siena Pontedera

Ore 18:00 Triestina Arzignano

Ore 21:00 Olbia Torres

