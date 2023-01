Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score andata semifinali, 18 gennaio

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: LE SEMIFINALI!

I risultati Coppa Italia Serie C ci terranno compagnia oggi, mercoledì 18 gennaio 2023, perché nelle prossime ore sono in programma le due partite d’andata delle semifinali della competizione nazionale riservata ovviamente alle squadre della Serie C. La Coppa Italia di categoria era stata annullata nel 2020-2021 a causa del Covid perché il campionato era partito in ritardo e sarebbe stato impossibile disputare anche la Coppa Italia, mentre il ritorno della Coppa Italia Serie C nella scorsa stagione aveva visto il trionfo del Padova nella finale contro il Sudtirol.

Fino ai quarti di finale, la Coppa Italia Serie C 2022-2023 era sempre stata caratterizzata da sfide secche ad eliminazione diretta, mentre per semifinali e finali si passa alla formula dell’andata e ritorno, di conseguenza i verdetti per questo turno arriveranno solamente mercoledì 15 febbraio, quando sono in calendario i match di ritorno. Questo significa inoltre che, naturalmente, anche in caso di pareggio oggi non si proseguirà con i tempi supplementari, che in caso di necessità si disputeranno solo dopo le due sfide di ritorno.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: LE PARTITE DI OGGI

Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali sono le due partite che oggi ci daranno i risultati Coppa Italia Serie C per l’andata delle semifinali. Si comincerà alle ore 18.00 con Entella Vicenza, dunque saremo di scena a Chiavari con l’incontro fra i padroni di casa liguri che nei quarti si presero la copertina con un pirotecnico 5-2 contro il Renate e in campionato militano nel girone B e gli ospiti veneti, protagonisti invece naturalmente nel girone A della Serie C.

Infine avremo alle ore 20.30 Foggia Juventus U23 per chiudere il mercoledì dedicato ai risultati della Coppa Italia Serie C. Match che richiama precedenti gloriosi, riferiti naturalmente però ad incroci tra i rossoneri pugliesi e la prima squadra bianconera. Oggi invece a Foggia, contro i padroni di casa che naturalmente in campionato militano nel girone C, sarà di scena ovviamente la cosiddetta Next Gen della Juventus, la seconda squadra che partecipa al girone A del campionato di Serie C.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C, ANDATA SEMIFINALI

ore 18.00 Entella Vicenza

ore 20.30 Foggia Juventus U23











