RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: VIA ALLE SEMIFINALI!

Con i risultati Coppa Italia Serie C siamo arrivati alle semifinali di andata, che si giocano mercoledì 22 gennaio: orari diversi per le due partite del giorno, Giana Erminio Caldiero Terme inaugurerà il programma alle ore 18:30 e poi bisognerà aspettare le ore 20:30 per la seconda sfida, vale a dire Trapani Rimini. Arriviamo dunque in prossimità della conclusione di un torneo che come da tradizione è stato particolarmente lungo, iniziato già ad agosto con i turni preliminari e poi in realtà proseguito con qualche pausa temporale tra un turno e l’altro, che ora finalmente ci ha consegnato le quattro semifinaliste che, appunto, si affronteranno in due match.

Diciamo subito che il calendario ha piazzato le gare di ritorno abbastanza vicine: si tornerà in campo, salvo novità e variazioni, il prossimo 11 febbraio e dunque passeranno “solo” tre settimane tra le gare, possiamo dire che a bocce ferme, cioè guardando la composizione del tabellone, è difficile stabilire quali squadre possano regalarsi il viaggio in finale (fine marzo e inizio aprile, anche qui in andata e ritorno) anche perché lungo la strada dei risultati Coppa Italia Serie C abbiamo perso i riferimenti delle big, che prima o dopo sono state eliminate lasciando parecchie sorprese in corsa. Dunque, tuffiamoci immediatamente nel contesto di queste semifinali di andata.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: GRANDI SORPRESE

I risultati Coppa Italia Serie C presentano dunque sorprese assolute: se in campionato le prime in classifica sono Padova, Entella e Benevento (con il Monopoli), nelle semifinali di questa competizione nessuna di loro è ancora in corsa, ma questo è vero anche per le immediati inseguitrici e dunque abbiamo una bella occasione per qualche squadra che sta arrancando nel suo girone, perché la vittoria della Coppa Italia Serie C manderebbe immediatamente alla fase nazionale dei playoff e questo era successo lo scorso anno al Catania, che si era salvato all’ultima giornata. Lo stesso può accadere al Caldiero Terme, ma attenzione: il regolamento parla chiaro.

Per godere del “premio” portato in dote dai risultati Coppa Italia Serie C, non bisognerà essere retrocessi né essere al playout; rischio invece concreto per il Caldiero Terme attualmente penultimo in classifica nel girone A e in crisi profonda di risultati, ma anche per la Giana Erminio che in questo momento è più vicina allo spareggio per non retrocedere che ai playoff, trovandosi in una sorta di terra di mezzo e in ripresa, con due vittorie nelle ultime tre giornate. Stanno facendo meglio Trapani e Rimini che però allo stesso modo rappresentano sorprese, a noi ora non resta che scoprire quello che i campi ci diranno tra poco con le due semifinali di andata.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: ANDATA SEMIFINALI

Ore 18:30 Giana Erminio Caldiero Terme

Ore 20:30 Trapani Rimini