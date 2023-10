Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score: partite al via, si gioca! (1° turno, 3 ottobre 2023)

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: SI COMINCIA!

Siamo finalmente arrivati al via del martedì che apre i risultati di Coppa Italia Serie C per questa stagione. Abbiamo ricordato la vittoria del Vicenza lo scorso anno, adesso possiamo dire che nell’albo d’oro di questa competizione domina il Monza, che ha portato a casa la bellezza di quattro trofei. Solo altre tre squadre hanno festeggiato più di una volta – due, per la precisione – il che dà un’esatta dimensione di quanto sia complicato vincere la Coppa Italia Serie C: una è ovviamente il Vicenza, l’altra è l’Alessandria che, dopo il titolo nell’edizione inaugurale (1973) è tornata a mettere il trofeo in bacheca nel 2018. Abbiamo infine lo Spezia, con i successi nel 2005 e 2012, molto più ravvicinati nel tempo.

Risultati Serie C, Classifiche/ Moruzzi salva il Pescara! Diretta gol live score (oggi 2 ottobre 2023)

Da quando la Serie C ha assunto la formula attuale con 9 squadre a girone ai playoff (stagione 2016-2017) la Coppa Italia Serie C è stata vinta da Venezia, appunto Alessandria, Viterbese, Juventus U23, Padova e Vicenza; nel 2020-2021 il torneo non era stato disputato a causa della pandemia. Questi sono alcuni dei numeri che riguardano la competizione, ma adesso si torna a parlare di attualità perché Arezzo Lucchese è dietro l’angolo, ed è la partita con la quale possiamo finalmente dare il via a una nuova stagione dedicata ai risultati di Coppa Italia Serie C! (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: vince la Recanatese! (6^ giornata, 1 ottobre 2023)

L’ANNO SCORSO

Prima di lasciar parlare i risultati di Coppa Italia Serie C per questa nuova edizione che inizia tra poche ore, vale la pena ricordare cosa era successo nell’ultima edizione, come detto vinta dal Vicenza. Il LaneRossi nei quarti di finale aveva vinto sul campo della Viterbese, poi in semifinale aveva superato l’Entella ribaltando lo 0-1 di Chiavari con un successo che era maturato ai tempi supplementari; in finale il Vicenza aveva trovato la Juventus U23, già vincitrice di questo torneo con Fabio Pecchia e che si era confermata sorpresa di Coppa Italia Serie C, addirittura andando a vincere a Padova nei quarti per poi eliminare il Foggia ai calci di rigore.

Risultati Serie C, Classifiche/ Pari nel derby! Diretta gol live score 6^ giornata (30 settembre 2023)

Nella doppia finale il Vicenza aveva vinto due volte: la prima all’Allianz Stadium per 2-1, la seconda al Romeo Menti per 3-2 dopo essere stato sotto 1-2 e rischiando così di andare ai tempi supplementari. Per il Vicenza si è trattato del secondo titolo in Coppa Italia Serie C: per trovare il primo dobbiamo tornare addirittura al 1982, agli albori di una competizione che vedeva al via la bellezza di 108 squadre e che si era risolta nella finale che i veneti avevano vinto contro il Campobasso. (agg. di Claudio Franceschini)

INIZIA IL TORNEO!

Finalmente in questa stagione possiamo parlare di risultati di Coppa Italia Serie C: il torneo riservato alle squadre di terza divisione inizia martedì 3 ottobre, con le prime otto partite del primo turno. La strada per il titolo sarà lunga: questa formula è stata creata nel 2021 ed è attuale da allora, e le cose più importanti da dire al momento sono tre. La prima: il Vicenza è la squadra che ha vinto l’ultima Coppa Italia Serie C e dunque difende il titolo nella speranza di centrare un bis che la storia ci dice essere sempre parecchio complicato.

La seconda: fino alle semifinali (escluse) i turni nei risultati di Coppa Italia Serie C prevedono sfide a gara secca, il che ovviamente aumenta l’imprevedibilità del tabellone. La terza: chi vince la Coppa Italia Serie C ha un posto garantito nella fase nazionale dei playoff di campionato, il che per alcune società può essere davvero qualcosa di importante. Adesso cominciamo a scoprire cosa potrebbe succedere oggi in campo, i risultati di Coppa Italia Serie C ci faranno compagnia soltanto tra poche ore per questo primo turno…

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

SI parla dunque di risultati di Coppa Italia Serie C: il primo turno racchiude sfide che sono state organizzate, nel tabellone, secondo il criterio della geografia ed evitando dunque trasferte in cui si debba attraversare tutto il Paese. Oggi si comincia alle ore 14:00 con Arezzo Lucchese, poi avremo cinque partite alle ore 18:30 per chiudere con le due gare delle ore 20:45. Difficile stabilire cosa possa succedere in campo: sicuramente il campionato ha già fornito qualche indicazione interessante avendo disputato sei giornate, ma è anche vero che i risultati di Coppa Italia Serie C fanno storia a parte.

Infatti, anche per il fatto che la stagione è decisamente lunga e ci sono parecchi turni infrasettimanali, più di un allenatore sceglie un turnover anche ampio in questa competizione, dunque i rapporti di forza che sono veri in termini “assoluti” possono rapidamente cambiare in Coppa Italia Serie C, e del resto questo lo abbiamo visto in passato in alcune edizioni. Adesso noi presentiamo la lista delle partite che si giocano appunto oggi, poi sarà tempo di lasciar parlare i campi per questo atteso primo turno nei risultati di Coppa Italia Serie C.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: PRIMO TURNO

Ore 14:00 Arezzo Lucchese

Ore 18:30 Alessandria Pergolettese

Ore 18:30 Arzignano Trento

Ore 18:30 Fiorenzuola Novara

Ore 18:30 Legnago Salus Padova

Ore 18:30 Mantova Pro Patria

Ore 20:45 Pro Sesto Giana Erminio

Ore 20:45 Virtus Verona Triestina











© RIPRODUZIONE RISERVATA