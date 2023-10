Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score gironi A, B, C (6^ giornata, oggi 1 ottobre 2023)

RISULTATI SERIE C: TRE GIRONI IN CAMPO!

Sono 15 le partite che domenica 1 ottobre ci faranno compagnia con i risultati di Serie C: si gioca la sesta giornata di un campionato che sarà molto lungo e speriamo entusiasmante, e che ci sta già regalando parecchie sorprese. Il quadro di questa domenica ci parla di una partita per il girone A che inizia alle ore 18:30 (è Lumezzane Renate), poi cinque gare del girone B (due alle ore 14:00, poi una testa alle 16:15, 18:30 e 20:45) e infine otto per il girone C, due di queste alle ore 14:00, una alle 16:15, ancora tre alle 18:30 e infine le ultime due alle ore 20:45.

Questo il programma, ma cosa succederà in campo? Abbiamo giocato cinque giornate, alcune squadre devono ancora recuperare ma intanto gli scenari delle classifiche ci stanno già dicendo qualcosa; entrando in questo turno infatti avevamo una coppia al comando del girone A e una in testa al girone C, mentre nel girone B la sorprendente Torres ha sempre vinto e dunque guarda tutti dall’alto in basso, ma oggi rischia perché se la vede con una Juventus U23 che, dopo aver perso le prime tre partite di Serie C, ha vinto le ultime due ed è dunque in netta ripresa. Staremo a vedere…

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Parlando ancora dei risultati di Serie C legati a questa sesta giornata, inevitabilmente bisogna citare una devastante Torres: come già detto settimana scorsa, nella passata stagione i sardi si sono salvati non senza affanni e dunque si pensava che potessero al massimo disputare un campionato con vista sui playoff. Per il momento invece hanno già raccolto 15 punti, vale a dire il massimo possibile: la Torres non ha alcuna intenzione di fermarsi, per ora l’unica squadra che in qualche modo riesca a tenere il passo è il Cesena che oggi potrebbe provare a operare l’aggancio, e ha una bella occasione con il derby romagnolo contro il Rimini, in casa.

Nel girone C invece erano al comando Latina e Juve Stabia, dopo la sfuriata iniziale della Turris che appare in calo; questo è però storicamente un gruppo dove possono emergere tante sorprese in un livello alto, al momento per esempio abbiamo un Picerno a un solo punto dalla vetta che si sta confermando rispetto all’anno scorso. In ripresa anche l’Avellino e il Benevento, in crisi invece (tra le squadre più attese) il Monopoli ma ultimo in classifica è il neopromosso Sorrento: la situazione delle classifiche cambierà ancora, ma bisognerà stabilire in che modo.

RISULTATI SERIE C: 6^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 18:30 Lumezzane Renate

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova, Padova 13

Vicenza 11

Virtus Verona 10

Triestina, Lumezzane 9

Trento, Renate 8

Pergolettese, Atalanta U23, Legnago Salus, Arzignano 7

Fiorenzuola 6

Pro Vercelli 5

Albinoleffe, Giana Erminio, Pro Sesto, Pro Patria 4

Novara 2

Alessandria 1

GIRONE B

Ore 14:00 Juventus U23 Torres

Ore 14:00 Olbia Ancona

Ore 16:15 Cesena Rimini

Ore 18:30 Perugia Sestri Levante

Ore 20:45 Recanatese Spal

CLASSIFICA GIRONE B

Torres 15

Cesena 12

Pescara, Carrarese 10

Gubbio 9

Lucchese, Olbia 8

Perugia, Arezzo 7

Spal, Juventus U23 6

Pineto, Pontedera 5

Rimini, Recanatese, Ancona, Fermana 4

Vis Pesaro, Sestri Levante 3

Entella 2

GIRONE C

Ore 14:00 Acr Messina Avellino

Ore 14:00 Casertana Catania

Ore 16:15 Virtus Francavilla Giugliano

Ore 18:30 Benevento Crotone

Ore 18:30 Foggia Turris

Ore 18:30 Juve Stabia Monopoli

Ore 20:45 Picerno Sorrento

Ore 20:45 Taranto Audace Cerignola

CLASSIFICA GIRONE C

Latina, Juve Stabia 11

Picerno, Turris, Benevento 10

Foggia 8

Audace Cerignola, Taranto, Avellino, Virtus Francavilla, Crotone, Potenza 7

Casertana, Catania, Giugliano 4

Brindisi, Monopoli 3

Acr Messina, Monterosi 2

Sorrento 1











