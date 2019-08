Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score delle partite (oggi 14 agosto)

Dopo pure le bellissime partite che ci hanno allietato lo scorso fine settimana, ecco che la Coppa Italia di Serie C e i suoi risultati tornano protagonisti anche nella giornata di oggi mercoledì 14 agosto. Si accelera il programma in lega: ecco infatti che oggi sono stati messi in calendario due incontri, in attesa di vivere un nuovo momento clou del tabellone di coppa solo nel fine settimana. I riflettori quindi si accenderanno su due gruppi da tre club, che oggi vivranno il loro secondo turno: ricordiamo però bene che la composizione dei vari gruppi non è fissata e il calendario in questo senso ci risulta abbastanza confuso in questa fase preliminare. Poco male comunque, perchè a prescindere dalla convulsa pianificazione, il grande spettacolo in campo non mancherà, nemmeno oggi.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: GLI INCONTRI DI OGGI

Come riferito prima, sarà una giornata di grande spettacolo per la manifestazione, considerato pure il valore dei club oggi in campo per i match e quindi dei risultati della Coppa Italia di Serie C. Ecco infatti che da programma ufficiale alle ore 18,00 si accenderà tra le mura del Romeo Menti la partita tra ArzignanoChiampo e Modena. I veneti, che hanno raggiunto la loro prima storica promozione tra i professionisti dunque ospiteranno i gialloblu, dalla storia più che mai travagliata, e che pure nel primo turno del girone hanno pareggiato contro la Virtus Verona. Alla medesima ora invece avrà luogo la partita per il gruppo I tra Paganese e Avellino, tra le mura del Marcello Torre. Ecco quindi una nuova occasione per gli azzurrostellati, dopo il duro KO rimediato contro il Bari: di fronte la vecchia conoscenza del campionato cadetto Avellino, al suo esordio dopo la stagione di purgatorio in Serie D.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C

Ore 18,00 ArzignanoChiampo-Modena

Ore 18,00 Paganese-Avellino



