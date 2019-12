Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score delle partite (quarti)

Si completa quest’oggi, mercoledì 18 dicembre, il quadro dei risultati di Coppa Italia Serie C per i quarti di finale. Dopo il match di una settimana fa che ha visto la Ternana imporsi per 1-0 sul campo del Siena, divenendo così la prima semifinalista della competizione, oggi si disputeranno altri tre match che decreteranno i nomi delle squadre che contenderanno il trofeo alla compagine umbra. Prima di addentrarci nell’analisi del calendario, tuttavia, giova ricordare che anche in questo turno la formula prevista è quella dell’eliminazione diretta in gara secca. Ergo, tempi supplementari e calci di rigore previsti in caso di parità al 120’. Non solo: la posta in palio è decisamente elevata, se si considera che la vincitrice della kermesse accederà di diritto alla fase nazionale dei play-off di campionato. Una vera e propria occasione, ad esempio, per la Juventus U23, in questo momento l’unica delle società in lizza per il successo finale a non trovarsi in zona play-off nel rispettivo girone. Adesso, prima di proporvi l’elenco completo degli incontri con i rispettivi orari, analizziamo le sfide in programma in data odierna.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: IL PROGRAMMA DEI QUARTI

Detto del successo ottenuto mercoledì 11 dicembre dalla Ternana in trasferta a Siena, che ha consentito ai rossoverdi di accedere alle semifinali di Coppa Italia di Serie C, il palinsesto dei quarti di finale non prevede ulteriori anticipi o posticipi: le tre restanti gare vanno in scena tutte nella giornata odierna, in orari diversi. A rompere il ghiaccio, alle 14.30, saranno Piacenza e Juventus Under 23, con i padroni di casa che, in quest’edizione della manifestazione, vantano un buon feeling con i rigori (gli emiliani hanno prevalso dal dischetto sia ai sedicesimi che agli ottavi di finale), mentre i bianconeri, a dispetto di un percorso positivo in Coppa Italia, non conquistano i tre punti in campionato dal 30 ottobre scorso. Alle 17.30 sarà poi la volta di Catanzaro-Catania, match che in campionato (girone C) si è chiuso con un netto 3-0 e che l’anno scorso è risultato determinante per l’accesso dei calabresi agli ottavi di finale (1-2 a Catania). Chiuderà, quindi, il turno Vicenza-Feralpisalò, con fischio d’inizio alle ore 20. I veneti sono senza dubbio i favoriti della vigilia, essendo saldamente al comando del girone B, lo stesso in cui militano i loro rivali di giornata, distanti però 15 punti in classifica dai biancorossi.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: QUARTI DI FINALE

RISULTATO FINALE Siena Ternana 0-1 – 64′ Vantaggiato

ore 14:30 Piacenza Juventus U23

ore 17:30 Catanzaro-Catania

ore 20:00 Vicenza-Feralpisalò



