Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score: il primo turno (21 agosto)

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: SI RIPARTE!

Sono oggi, sabato 21 agosto 2021, riflettori puntati sui risultati della Coppa Italia di Serie C 2021-22: dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, il torneo dedicato ai club del terzo campionato nazionale torna di scena, sia pure con un formulazione del tutto nuova. Adattandosi alla rivoluzione occorsa per la stagione 2021-22 per la Coppa Italia, anche la manifestazione riservata ai club della serie C si è dunque rinnovata e pure non vediamo l’ora di dare la parola al campo. Saranno infatti chiamate a breve in causa ben 60 squadre, coinvolte in un tabellone a eliminazione diretta, dove pure solo semifinali e finali saranno con gare di andata e ritorno: ci attendono gran scintille dunque, a partire da oggi, con i tanti incontri messi in calendario per il primo turno eliminatorio.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: I MATCH DI OGGI

Come abbiamo accennato prima, per questo sabato riservato ai risultati della Coppa Italia di Serie C, i match messi in calendario sono tanti: dei 60 club iscritti al tabellone, ben 56 saranno in campo già nel primo turno, organizzato in questo fine settimana e pure saranno 21 gli incontri che ci faranno compagnia oggi. Calendario alla mano vediamo che primo incontro sarà già alle ore 16.00 con la sfida tra Pro Vercelli e Pergolettese, mentre solo dalle ore 17.00 avrà inizio anche Virtus Verona-Giana Erminio. Alle ore 17.30, da programma saranno 4 le sfide ad attenderci e tra queste certo spicca quella tra Palermo e Picerno, con rosanero gran protagonisti annunciati. Solo alle ore 18.00 daremo il via ad altri sei incontri tra cui Feralpisalò-Pro Patria e pure Siena-Fermana, mentre alle ore 18.30 è fischio d’inizio programmato per Triestina-Trento, gran derby. In tarda serata e tutti attesi per le ore 21.00 le rimanenti sette partite, tra cui Bari-Fidelis Andria e Entella-Fiorenzuola, con i liguri a caccia di riscatto dopo la recente retrocessione dalla cadetteria.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: PARTITE E ORARI

Ore 16:00 Pro Vercelli-Pergolettese

Ore 17:00 Virtus Verona-Giana Erminio

Ore 17:30 Legnago Salus-Lucchese

Ore 17:30 Palermo-Picerno

Ore 17:30 Teramo-Monterosi Tuscia

Ore 17:30 Vibonese-Catania

Ore 18:00 Ancona-Montevarchi

Ore 18:00 FeralpiSalò-Pro Patria

Ore 18:00 Pontedera-Mantova

Ore 18:00 Renate-Seregno

Ore 18:00 Siena-Fermana

Ore 18:00 Vis Pesaro-Modena

Ore 18:30 Triestina-Trento

Ore 21:00 Bari-Fidelis Andria

Ore 21:00 Entella-Fiorenzuola

Ore 21:00 Foggia-Paganese

Ore 21:00 Grosseto-Campobasso

Ore 21:00 Juve Stabia-ACR Messina

Ore 21:00 Monopoli-Potenza

Ore 21:00 Viterbese-Gubbio

