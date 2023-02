Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score: le semifinali di ritorno!

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: CHI VA IN FINALE?

I risultati di Coppa Italia Serie C ci fanno compagnia mercoledì 15 febbraio per il ritorno delle semifinali: entrambe le partite si giocano alle ore 20:30 e si tratta di Juventus U23 Foggia e Vicenza Entella. Al termine della serata scopriremo quali squadre raggiungeranno la finale, che sarà in programma sempre in doppia sfida con date 1 marzo e 11 aprile; ovviamente ci sarà la possibilità che i 90 minuti dei tempi regolamentari non siano sufficienti per determinare le qualificate e dunque si proceda con i supplementari, al termine dei quali eventualmente sarà la lotteria dei calci di rigore a sancire la finale di Coppa Italia Serie C.

Parlando dunque dei risultati di Coppa Italia Serie C possiamo dire che la situazione sia in equilibrio: entrambe le partite di andata, che sono state giocate ormai un mese fa, si sono concluse con la vittoria della squadra di casa (dunque Foggia e Entella) con una rete di scarto, se vogliamo la differenza sta nel fatto che allo Zaccheria sia finita 2-1 mentre a Chiavari 1-0. Vedremo dunque quali saranno le squadre che voleranno in finale, prima di dare spazio ai risultati di Coppa Italia Serie C per le due semifinali possiamo fare qualche rapido approfondimento circa i temi principali cui potremmo trovarci di fronte in questa bella serata.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Manca sempre meno alle due semifinali di ritorno, dunque i risultati di Coppa Italia Serie C ci diranno quali squadre raggiungeranno la finale ricordando che tre di queste quattro società hanno già vinto il torneo, Foggia e Juventus U23 in epoca recente mentre per il titolo del Vicenza bisogna tornare al 1982. Al netto di questo ovviamente si parla di attualità: tutte le squadre coinvolte sono abbastanza in salute, anche il LaneRossi che aveva perso tre partite consecutive (naturalmente il riferimento è al campionato) è tornato a vincere sabato e si è idealmente rilanciato verso la promozione diretta, visto che nel girone A la competizione è particolarmente serrata.

Bisogna anche dire, e ci torneremo, che vincere la Coppa Italia Serie C potrebbe essere molto importante per ottenere la qualificazione diretta alla fase nazionale dei playoff, saltando dunque i primi turni della post season: in questo momento diremmo che, a parte l’Entella, le altre tre squadre sono particolarmente interessate a questo obiettivo perché, presumibilmente, il traguardo più importante in stagione resta quello della promozione, che sarebbe una prima assoluta per la Juventus U23 e un punto fermo per le altre compagini. Tra poco comunque parlerà il campo, e scopriremo cosa succederà nei risultati di Coppa Italia Serie C per il ritorno delle semifinali.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: RITORNO SEMIFINALI

Ore 20:30 Juventus U23 Foggia (andata 1-2)

Ore 20:30 Vicenza Entella (andata 0-1)











