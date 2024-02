RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C/ La grande outsider! Diretta gol live score (oggi 28 febbraio 2024)

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: LA GRANDE OUTSIDER

Per i risultati Coppa Italia Serie C, abbiamo finora parlato soprattutto del Padova: un altro nome di lusso è evidentemente quello del Catania, tuttavia per i siciliani le prospettive sono diverse pensando alla Coppa Italia di Serie C in rapporto al rendimento in campionato. Infatti gli etnei navigano in acque piuttosto complicate nel girone C, con appena 34 punti determinando il fatto che il Catania non possa ancora dirsi del tutto tranquillo per quanto riguarda il raggiungimento della salvezza, anche se naturalmente d’altra parte potrebbe ancora raggiungere i playoff.

La situazione dunque potrebbe anche migliorare, ma al momento dobbiamo parlare di una squadra che sarebbe fuori dalla zona playoff e con un vantaggio non del tutto rassicurante sulla zona playout. Ecco allora che la Coppa Italia di Serie C potrebbe davvero essere determinante per il Catania, perché potrebbe essere la grande occasione per mettere in bacheca un trofeo ufficiale e anche per assicurarsi un posto nella griglia dei playoff, tra l’altro pure concesso immediato alla fase nazionale, come prevede il regolamento per chi vince la Coppa Italia di Serie C. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL RITORNO DELLE SEMIFINALI

I risultati Coppa Italia Serie C torneranno protagonisti oggi, mercoledì 28 febbraio 2024, perché siamo arrivati alle semifinali di ritorno, quindi questa sera naturalmente si dimezzeranno le quattro squadre coinvolte per i risultati Coppa Italia Serie C che ci daranno quindi i verdetti circa i nomi delle due finaliste, in questo turno che prevede la formula dell’andata e ritorno, diversamente da tutte le fasi precedenti che erano state disputate per intero entro Natale, quindi nei primi mesi della stagione e nello scorso anno solare.

Andiamo allora a scoprire che cosa ci attenderà nelle prossime ore per i risultati Coppa Italia Serie C, naturalmente con le due partite di ritorno delle semifinali che emetteranno i loro verdetti, naturalmente partendo da quanto era emerso nei match d’andata, che furono giocati poco più di un mese fa: oggi avremo alle ore 19.00 il fischio d’inizio per Padova Lucchese, nella quale si ripartirà dalla vittoria di misura dei toscani, mentre alle ore 20.30 sarà la volta della seconda sfida e quindi di Catania Rimini, anche in questo caso con gli ospiti che dovranno difendere il successo per 1-0 dell’andata.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: FOCUS SUL PADOVA

Parlando dei risultati Coppa Italia Serie C, possiamo adesso spendere qualche parola in più sul Padova, che scegliamo perché è nettamente la migliore in campionato fra le quattro semifinaliste di Coppa. Parliamo naturalmente del girone A, nel quale il Padova occupa la seconda posizione a quota 61 punti in classifica, grazie a diciassette vittorie, dieci pareggi e una sola sconfitta, anche se si tratta del disastroso 0-5 casalingo contro il Mantova che ha causato gran parte del margine di vantaggio di sei punti per la capolista lombarda nel confronto proprio con il Padova.

Fatalmente l’inseguimento al primato e quindi alla promozione in Serie B avrà la precedenza per il Padova, che però ricorda ancora molto bene la Coppa Italia Serie C vinta un paio di stagioni fa. Allora adesso è doveroso cercare di conquistare di nuovo il trofeo, dopo il colpaccio sul campo del Pontedera nei quarti di finale e con la consapevolezza che sulla carta il Padova dovrebbe essere la più forte delle quattro squadre ancora in corsa, anche se in questa semifinale di ritorno dovrà ribaltare la sconfitta di misura dell’andata a Lucca.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: RITORNO SEMIFINALI

ore 19.00 Padova Lucchese (and. 0-1)

ore 20.30 Catania Rimini (and. 0-1)











