Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score delle partite (sedicesimi)

I risultati di Coppa Italia Serie C 2019-2020 fanno riferimento alle partite dei sedicesimi di finale: appuntamento ampio quello di mercoledì 6 novembre con ben 13 delle 16 gare che compongono il turno. Si gioca ancora in gara secca, ad eliminazione diretta: tempi supplementari e calci di rigore previsti in caso di parità per un torneo che lo scorso anno è stato vinto dalla Viterbese – finale contro il Monza – e che ha sempre riservato grandi emozioni. In più, come sappiamo, la vincente di questa manifestazione avrà garantito un posto nella fase nazionale dei playoff di campionato: una grande occasione dunque per alcune di queste società. Ora, prima di sciorinare l’elenco completo delle partite con i rispettivi orari, andiamo a studiare alcuni dei temi principali che sono legati alla giornata per i risultati di Coppa Italia Serie C.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: LE PROTAGONISTE

Per i risultati di Coppa Italia Serie C che riguardano i sedicesimi, avremo in campo tante squadre che sono protagoniste in campionato: tra queste anche le tre capolista dei loro gironi. Il Monza ospita la Pro Patria, curiosamente invece Reggina e Padova sono state sorteggiate, a campi invertiti, con le squadre che hanno battuto domenica e cioè, rispettivamente, Potenza e Vicenza. Da tenere d’occhio però anche il derby del Piemonte tra Juventus U23 e Alessandria, particolare anche perchè i giovani bianconeri giocano le loro partite casalinghe al Moccagatta che è il campo “prestato” dai grigi; interessante anche Pro Vercelli-Carpi, sfida tra due squadre che stanno facendo molto bene, il derby toscano Siena-Arezzo e quello romagnolo nel quale il Ravenna ospita il Cesena. C’è davvero tanta carne al fuoco, ed è anche difficile parlare nel dettaglio di ogni singola partita; ecco allora quale sia il quadro delle gare che ci aspettano per questi risultati di Coppa Italia Serie C.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: SEDICESIMI DI FINALE

ore 15:00 Pro Vercelli Carpi

ore 15:00 Catanzaro Monopoli

ore 17:30 Monza Pro Patria

ore 18:30 Viterbese Teramo

ore 20:30 Padova Vicenza

ore 20:30 Juventus U23 Alessandria

ore 20:30 Ravenna Cesena

ore 20:30 Siena Arezzo

ore 20:30 Ternana Fermana

ore 20:30 Avellino Cavese

ore 20:30 Casertana Bisceglie

ore 20:30 Reggina Potenza



