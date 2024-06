Risultati eletti Lega Bergamo, preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Pezzotta

Dopo diverse ore di risultati e scrutini per le Elezioni Comunali 2024 è finalmente possibile scoprire tutti i nomi degli eletti tra le forze della Lega per le Amministrative nella città di Bergamo, storicamente (e riconfermata) una città ‘rossa’: secondo i dati di Eligendo, infatti, su questo territorio è stata eletta sindaco la candidata del PD Elena Carnevali, titolare del 54,95% dei voti dopo il primo turno di votazioni; mentre il centrodestra è riuscito a migliorare – rispetto al 2019 – la sua posizione, con un totale del 42,24% di voti. In questo contesto, a Bergamo la Lega ha perso la sua storica posizione di prima in coalizione, ottenendo il 7,67% delle preferenze che si tradurranno in 2 seggi per altrettanti eletti.

Un risultato decisamente inferiore rispetto al 2019 e che è circa la metà di quello ottenuto da FdI (al 14,47% dei voti) e dalla civica Pezzotta sindaco, ma almeno superiore a quello dei forizti che si sono fermati al 5,71% dei consensi. Tornando un pochino indietro: grazie al suo 7,67% la Lega dovrebbe essere in grado di eleggere nelle Comunali di Bergamo almeno due candidati che – secondo le prime ipotesi – dovrebbero essere Alberto Ribolla e Alessandro Carraro.

CANDIDATI CONSIGLIERI COMUNALI LEGA ALLE ELEZIONI BERGAMO 2024

Entra sempre più nel vivo l’attesa per i risultati delle Elezioni Comunali 2024 che hanno portato al voto più di 3mila città italiane, tra cui Bergamo: un territorio difficile per la Lega e per il centrodestra, ma la speranza è di riuscire a conquistare quanti più seggi possibili, infilando un buon numero di eletti nel Consiglio. Su questo territorio ormai da 10 anni regna sovrano il campo larghissimo dei Dem, con il sindaco uscente Giorgio Gori che lascia il suo scranno a favore di un nuovo candidato, mentre la Lega ha deciso di unirsi alla coalizione di centrodestra – formata qui da FdI, FI, Lega e le due civiche Bergamo ideale e Pezzotta Sindaco – puntando tutto su Andrea Pezzotta.

Dall’altra parte, invece, si fa strada il nome della candidata Elena Carnevali, indicata dal PD e sostenuta anche da AVS-Futura, Bergamo Europea (che racchiude +Europa e Iv), Gori per Carnevali, Elena Carnivali sindaca e Bergamo insieme; ma c’è anche un terzo candidato, il pentastellato Vittorio Apicella che corre da solo. Di seguito, invece, vi lasciamo l’elenco completo dei candidati che la Lega ha indicato – e che sperano di conquistare alcuni dei seggi del Consiglio – per le Comunali di Bergamo:

Carrara Alessandro, Facoetti Enrico, Ribolla Alberto, Rovetta Stefano Massimiliano, Belluzzo Pierenrico, Calderola Milena, Casati Renzo, Cortinovis Angelo, Fidanza Ivano, Frosio Roncalli Luciana, Mazzoleni Mario, Odelli Maria Vittoria, Rondalli Elisabetta, Sacchi Silvano, Savoldelli Alice Maria, Valoti Alessandro, Agazzi Anna Maria, Caglioni Luciano, Donati Elisa, Mazzoleni Fabrizio, Modotti Marco, Pezzotta Emanuele, Lorenzi Livio, Fradegrada Cesare, Lombardi Daniela, Aluigi Luigi, Pievani Annalisa, Rizzi Miranda, Savoldi Sergio, Frigerio Daniella, Bagattini Rossana

SEGGI ELETTI E PREFERENZE LEGA NELLE ELEZIONI COMUNALI BERGAMO 2019

Insomma, per la Lega e per il centrodestra in queste Elezioni Comunali del 2024 il territorio di Bergamo è tra i più importanti perché potrebbe segnare per la prima volta nella storia recente un cambio di bandiera nel consiglio, soprattutto la riconferma nel 2019 del Dem Giorgio Gori. In quell’occasione il centrodestra riuscì a conquistare solamente il 39,32% dei voti, mentre al campo largo ne andarono il 55,33% e il candidato dei 5 Stelle (Nicholas Anesa) ne ottenne il 3,645, appena superiore alla soglia di sbarramento.

Nel dettaglio del centrodestra, comunque, nel 2019 alle Comunali di Bergamo la Lega si piazzò primo partito con il 21,77% dei voti che si tradussero in ben 6 seggi per altrettanti eletti; mentre ai colleghi della coalizione ne andarono altri 4 (+1 per il candidato), a fronte dei 20 per i Dem e del singolo seggio pentastellato.











