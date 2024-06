Risultati Elezioni Comunali 2024/ Diretta Bari Firenze Cagliari Perugia Campobasso Potenza: candidati sindaco

DIRETTA VERSO I RISULTATI DELLE ELEZIONI COMUNALI 2024: 6 CAPOLUOGHI DI REGIONE AL VOTO, DOVE E QUANDO SI VOTA

Nei 3715 comuni al voto in questa particolare tornata elettorale di Amministrative, occhi puntati sulle Elezioni Comunali 2024 nei 6 capoluoghi di Regione al voto (sui 29 complessivi di provincia): si tratta nello specifico di Bari, Cagliari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza, con la lunga diretta verso i risultati che comincerà dal pomeriggio di lunedì 10 giugno, spoglio previsto infatti dalle ore 14 per Comunali e Regionali Piemonte.

Il voto delle Elezioni Amministrative si accompagna esattamente come cinque anni fa con quello delle Europee, in un triplo fronte elettorale che vedrà contrapposti gli ormai consolidati due macro blocchi – il Centrodestra a guida Meloni e il “campo largo progressista” con Schlein e Conte – all’area centrista e dei partiti minori. Sui 6 capoluoghi di regione si accendono i principali riflettori di queste Elezioni Comunali 2024, svoltesi in parallelo con Europee e Regionali sabato dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 fino alla chiusura finale dei seggi alle ore 23. Se al primo turno i candidati non dovessero raggiungere quota 50% delle preferenze, è previsto il turno di ballottaggio già fissato per il 23 e 24 giugno prossimi. Qui sotto trovate un breve sunto dello scenario per quanto riguarda le 6 città al voto con i relativi candidati sindaco e le liste a supporto per rinnovare i Consigli Comunali.

FIRENZE-PERUGIA-CAMPOBASSO: CANDIDATI SINDACO E LISTE ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Cominciando dalla città più complessa per la presenza di una folta divisione nella storica area di Centrosinistra, le Elezioni Comunali Firenze 2024 non vedono più il sindaco uscente Dario Nardella per scadenza del doppio mandato consecutivo: il Pd dopo una lunga fase di dibattito interno presenta l’assessore all’Educazione uscente Sara Funaro, sostenuta anche da AVS +Europa, Azione, Movimento Laburista, Volt e Movimento Centro. Italia Viva di Renzi presenta una sua candidatura, la vicepresidente regionale Stefania Saccardi, mentre la terza candidata in area sinistra è Cecilia Del Re, ex assessore della giunta di Dario Nardella in campo con la lista civica Firenze Democratica. Lorenzo Masi con il M5s, Dmitrij Palagi con Rifondazione comunista, Possibile e Potere al Popolo completano l’area a sinistra: il candidato sindaco unico del Centrodestra è il direttore degli Uffizi Eike Schmidt, mentre completano il campo i civici Francesca Marrazza (Ribella Firenze), Alessandro De Giuli (Firenze Rinasce) e Francesco Zini (Firenze Cambia).

Come Nardella a Firenze, anche Andrea Romizi, sindaco uscente di Perugia, non può candidarsi alle Elezioni Comunali 2024 dopo il doppio mandato negli ultimi 10 anni in quota Forza Italia: nella sfida ai risultati definitivi, il Centrodestra presenta Margherita Scoccia mentre la principale rivale resta Vittoria Ferdinandi, candidata civica per Pd, AVS e M5s; altri candidati sindaci sono Massimo Monni per Italia Viva e centristi, l’ex calciatore del Perugia Davide Baiocco (con le liste civiche Forza Perugia e Alternativa Riformista – Italexit) e Leonardo Caponi con il Pci. Alle elezioni comunali 2024 di Campobasso invece sono tre i candidati sindaco che proveranno a conquistare la maggioranza nei risultati delle prossime ore: per il capoluogo del Molise si presentano l’ex assessore al Bilancio Aldo De Benedittis sostenuto dalle 6 liste del Centrodestra (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Popolari per l’Italia, Noi moderati e Udc); il Movimento 5Stelle punta su Marialuisa Forte, insegnante sostenuta anche da Pd e AVS, mentre Pino Ruta punta al Consiglio Comunale con l’appoggio delle liste civiche Costruire democrazia, Unica terra Molise e Confederazione civica. Non si ripresenta invece il sindaco uscente in quota M5s Paola Felice, subentrata nel 2023 per sostituire l’eletto consigliere regionale Roberto Gravina

AMMINISTRATIVE 2024 A BARI, CAGLIARI E POTENZA: TUTTE LE INFO E I CANDIDATI

Nell’unico capoluogo di regione delle due isole, la corsa alle Elezioni Comunali per la città di Cagliari vive dell’onda lunga delle Regionali Sardegna 2024, l’unica vittoria del Centrosinistra degli ultimi due anni grazie alla Presidente in quota M5s Alessandra Todde: la scelta del “campo largo” è caduta sull’ex sindaco Massimo Zedda, sostenuto dall’intero board Pd-M5s-AVS-Azione, chiamato a battere Alessandra Zedda (ex FI, oggi nella Lega) del Centrodestra unito. Altri candidati civici indipendenti sono Giuseppe Farris (Movimento CiviCA 2024, ex Forza Italia), Claudia Ortu con Potere al Popolo e Pci, chiude Emanuela Corda di Alternativa.

Altra città di eminente importanza per l’eco nazionale che ha assunto negli scorsi mesi con le inchieste per voto di scambio e corruzione è certamente Bari: al passo d’addio il sindaco uscente Antonio Decaro (candidato alle Europee per il Pd), alle Elezioni Comunali 2024 nel capoluogo della Puglia la sfida è nominalmente a 5, ma essenzialmente a 3 con i tre maxi blocchi che evidenziano la spaccatura del “campo largo” di sinistra. Il Pd candida al posto di Decaro Vito Leccese, mentre i 5Stelle puntano sull’avvocato Michele Laforgia: in quota Lega, il Centrodestra tenta il “colpaccio” al primo turno con Fabio Romito, appoggiato anche dalle liste civiche Romito Sindaco, Bari per Fabio Romito, Riformisti-Nuovo Psi, Noi moderati e Riprendiamoci il futuro. Chiudono la contesa i candidati Sabino Mangano, ex M5s ed ex consigliere comunale, sostenuto dalla sola lista Oltre, e Nicola Sciacovelli con civici e Italexit. Sono infine 4 i candidati sindaco a Potenza, con favorito il vicepresidente della giunta regionale uscente in quota Lega, Francesco Fanelli: esattamente come alle recenti Regionali in Basilicata, il Centrodestra vede in coalizione anche Azione e Italia Viva. Per la lista di Centrosinistra Basilicata Possibile il candidato sindaco è Francesco Giuzio, mentre M5s, Potenza Ritorna e Città Nuova puntano su Pierluigi Smaldone, consigliere uscente; unica donna in corsa è Grazia Marino, sostenuta da Forza del Popolo, mentre Vincenzo Telesca sarebbe il candidato del Pd, ma il simbolo non è presente vista la spaccatura dei dem locali. A sostenerlo dunque solo liste civiche, ovvero Potenza prima, Potenza-Telesca sindaco, La Potenza dei Cittadini-Potenza democratica, Insieme per Potenza, Basilicata Casa Comune.











