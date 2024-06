Risultati Elezioni Comunali Cagliari 2024/ Diretta spoglio sindaco: Zedda-Pd avanti su Alessandra Zedda

DIRETTA SPOGLIO PER LE ELEZIONI COMUNALI CAGLIARI 2024: ORARI RISULTATI CON DATI REALI

Stiamo per entrare nel vivo dello spoglio dei risultati Elezioni Comunali 2024 di Cagliari, con un risultato attesissimo che potrebbe segnare un cambio di bandiera dopo anni di maggioranza in Consiglio da parte del centrodestra (rappresentato fino a pochi mesi fa da Paolo Truzzu, prima che confluisse nei seggi regionali dopo la sfida persa contro la Dem Alessandra Todde). Tutti i sondaggi e le ipotesi, dagli exit poll fino alle prime proiezioni, sembrano infatti confermare la vittoria del centrosinistra, che per le Elezioni Comunali di Cagliari del 2024 ha scelto di candidare l’ex sindaco Massimo Zedda, sostenuto dalle 10 liste che hanno già appoggiato la corsa di Todde in Regione.

Dall’altra parte della barricata, invece, è stata indicata come candidata Alessandra Zedda che in passato era stata già presidente della Giunta regionale e che gode dell’appoggio dell’intero centrodestra e di tre liste civiche. Completano, infine, l’elenco dei candidati che hanno corso per le Elezioni Comunali di Cagliari i tre civici Giuseppe Farris, Emanuela Corda e Claudia Ortu, che già dai primi sondaggi pre-voto non sembravano potersi ritagliare un numero tale di consensi da superare i candidati sindaco dei principali partiti italiani.

RISULTATI EXIT POLL COMUNALI CAGLIARI 2024: MASSIMO ZADDA (CSX) AVANTI RISPETTO AD ALESSANDRA ZADDA

Per ora non è ancora possibile prevedere quando da Cagliari faranno sapere i risultati definitivi delle Elezioni Comunali del 2024, ma l’ipotesi che va per la maggiore è che entro notte saranno via via completati gli scrutini di tutti i comuni, con quelli maggiori che (dato l’elevato numero di voti) potrebbero impiegare più tempo rispetto a quelli minori. Nel frattempo, però, possiamo recuperare sia gli exit poll che sono usciti subito dopo la chiusura delle urne delle Comunali di Cagliari, che le prime proiezioni odierne.

Il dato interessante in entrambi i casi è che i risultati dovrebbero confermare un predominio quasi assoluto da parte del Dem Massimo Zedda dato dagli exit poll delle Elezioni Comunali di Cagliari di Opinio per la Rai in una forbice compresa tra il 59 e il 63%, rispetto al 31/35 stimato per la Zedda del centrodestra. Dati poi confermati anche in queste ore dalle proiezioni dello stesso istituto, che attorno alle ore 17 con una copertura del 24% ha confermato il 59,1% dei voti per il Dem, mentre la candidata sindaco del centrodestra si è fermata al 34,4%. Tuttavia, è importante sottolineare che si tratta solamente di stime provvisorie che nelle prossime ore potrebbero essere completamente (o quasi) ribaltati: l’appuntamento è in serata, quando potremo parlare dei risultati delle Elezioni Comunali di Cagliari con tutti i dati definitivi alla mano.

SEGGI ELETTI IN CONSIGLIO COMUNALE CAGLIARI: COME FUNZIONA LA LEGGE ELETTORALE

Insomma, i risultati delle Comunali 2024 di Cagliari sembrano essere ormai scritti e, seppur nulla sia ancora effettivamente ufficiale o certo, si può tranquillamente ipotizzare che il Consiglio comunale confermerà il risultato delle Regionali a favore del centrosinistra, con un Massimo Zedda in vantaggio di un abbondante 20% circa. Nel frattempo, potrebbe rivelarsi utile per molti tra voi recuperare il sistema elettorale che ha regolato le Elezioni Comunali di Cagliari e che vale per tutte le città che contano più di 15mila abitanti.

Il sistema – come quasi sempre avviene – è quello proporzionale e impone una soglia di sbarramento del 3%, oltre il quale qualsiasi lista o partito può garantirsi almeno un seggio all’interno del Consiglio composto da 36 consiglieri e dal sindaco. Nel caso dal primo turno delle Elezioni Comunali nessun candidato riuscisse a raggiungere il 50% delle preferenze – ma non sembra il caso di Cagliari – gli elettori dovrebbero tornare alle urne per il ballottaggio al termine del quale (e vale anche per la vittoria diretta) il sindaco otterrà un premio di maggioranza del 60%.











