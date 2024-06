Risultati Euro 2024, classifiche gironi B, C/ Diretta gol live score delle partite (oggi giovedì 20 giugno)

RISULTATI EURO 2024, CLASSIFICHE GIRONI B, C: ECCO DI NUOVO L’ITALIA!

I risultati Euro 2024 attireranno l’attenzione con il big-match Italia Spagna, secondo impegno degli Azzurri a dir poco prestigioso a Gelsenkirchen, ma dobbiamo osservare che la giornata di oggi, giovedì 20 giugno, sarà davvero significativa per le classifiche dei gironi B e C, perché scenderà in campo anche il gruppo successivo al nostro e questo significherà rivedere in azione per la seconda volta a Euro 2024 pure l’Inghilterra. Sarà pure quella una sfida di lusso, perché di fronte ci sarà la Danimarca e questo significherà che in poche ore ci saranno le rivincite di entrambe le semifinali degli scorsi Europei di calcio.

Andiamo allora a riepilogare che cosa ci attende nelle prossime ore per i risultati Euro 2024 e le classifiche dei gironi. Si comincerà con le due partite della seconda giornata per il gruppo C: alle ore 15.00 a Monaco di Baviera il derby ex jugoslavo Slovenia Serbia (incrocio comunque a sua volta da non sottovalutare) e alle ore 18.00 il big-match Danimarca Inghilterra a Francoforte. Infine, in prima serata si “tornerà indietro” al girone B e naturalmente l’appuntamento sarà alle ore 21.00 con Italia Spagna allo stadio di Gelsenkirchen.

RISULTATI EURO 2024: FOCUS SUGLI AZZURRI

Insomma, vi abbiamo presentato un giovedì che sarà molto stuzzicante per i risultati di Euro 2024, ma è chiarissimo come l’interesse per noi si concentri soprattutto su Italia Spagna, ed è perfettamente normale che sia così, dal momento che si tratterà della partita più “nobile” dell’intera fase a gironi. Si riparte da una vittoria per parte nella prima giornata, che colloca Italia e Spagna logicamente a pari merito a quota 3 punti nella classifica del girone B, con le Furie Rosse al momento in vantaggio grazie alla migliore differenza reti.

Al di là delle pur fondamentali esigenze di classifica, a proposito delle quali possiamo notare che ieri Croazia e Albania hanno pareggiato restando entrambe alle spalle della coppia di testa, ecco che Italia Spagna sarà naturalmente anche un esame di maturità per gli Azzurri. A livello di qualità complessiva infatti la Spagna dovrebbe avere qualcosa in più, ma proprio per questo sarà una sfida fondamentale per capire quale sia la situazione dell’Italia e quindi quali potrebbero essere le nostre ambizioni in questo torneo in cui abbiamo l’ambizioso obiettivo di difendere il titolo. Curiosità: l’unica Nazionale ad avere vinto fino ad oggi due edizioni consecutive degli Europei è stata proprio la Spagna, nel 2008 e 2012.

RISULTATI EURO 2024, CLASSIFICHE GIRONI B, C

GIRONE B

Ore 21.00 Italia Spagna

CLASSIFICA: Spagna, Italia 3; Albania, Croazia 1.

GIRONE C

Ore 15.00 Slovenia Serbia

Ore 18.00 Danimarca Inghilterra

CLASSIFICA: Inghilterra 3; Danimarca, Slovenia 1; Serbia 0.











