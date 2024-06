RISULTATI EURO 2024, CLASSIFICHE GIRONI C, D/ L’Inghilterra e la bagarre, diretta gol live score (25 giugno)

RISULTATI EURO 2024, CLASSIFICHE GIRONI C, D: GRANDE BAGARRE

Parlando sempre dei risultati Euro 2024 attesi per oggi, adesso dobbiamo rivolgere la nostra attenzione anche sul girone C, che giocherà in prima serata. Dovrebbe essere ormai tranquilla l’Inghilterra, che comunque deve ancora assicurarsi la certezza del primo posto nella classifica del gruppo e se possibile dare segnali di crescita in termini di qualità di gioco, che non è stato così esaltante nelle prime due uscite, poi per il resto tutto è possibile, perché Danimarca e Slovenia hanno 2 punti e la Serbia chiude a quota 1, ma naturalmente ancora perfettamente in corsa in un girone così equilibrato.

Le combinazioni dei calcoli sono praticamente infinite, diciamo che la Danimarca avrebbe due risultati su tre contro la Serbia grazie al punto di vantaggio in classifica, salvo miracoli della Slovenia, quindi questo è un girone nel quale potrebbero bastare 3 punti per arrivare secondi, ma d’altro canto c’è anche il rischio che sia uno di quello esclusi dalle migliori terze, a meno di risultati clamorosi in questa ultima giornata all’insegna della bagarre nel girone C. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FINISCONO ALTRI DUE GRUPPI

Sarà un giorno davvero intenso oggi, martedì 25 giugno, per i risultati Euro 2024 e soprattutto per quanto riguarda le classifiche dei gironi C e D, perché oggi sarà in programma la terza e ultima giornata di ben due gruppi, con una variazione quindi nel programma rispetto a ieri e domenica ed inoltre verdetti ancora tutti da stabilire, dal momento che parliamo di due gruppi nei quali ancora nessuno ha la certezza matematica della qualificazione, anche se ovviamente le prime due giornate ci hanno comunque dato indicazioni significative circa le gerarchie.

La prima cosa da fare è quindi presentare il calendario delle partite di oggi per i risultati Euro 2024 e la classifiche dei gironi C e D. Alla terza giornata della fase a gruppi vige la contemporaneità ma naturalmente serviranno due fasce orarie differenti. Si comincerà quindi già alle ore 18.00 con il girone D, che ci proporrà Francia Polonia allo stadio di Dortmund e Olanda Austria a Berlino. Alle ore 21.00 ecco invece di scena il girone C, con Danimarca Serbia a Monaco di Baviera e Inghilterra Slovenia che si giocherà invece a Colonia.

RISULTATI EURO 2024: FOCUS SU FRANCIA E OLANDA

Molto suggestiva è la situazione nel girone D, che tra l’altro sarà il primo a scendere in campo oggi per i risultati Euro 2024. Qui abbiamo già chiare le tre Nazionali che chiuderanno nei primi tre posti della classifica, perché la Polonia purtroppo è già eliminata, ma il resto è tutto da definire. Una posizione di vantaggio dovrebbe averla la Francia, proprio perché giocherà oggi contro i polacchi già completamente fuori dai giochi, ma dobbiamo dire che finora i Bleus non hanno molto convinto: vittoria 1-0 su autorete contro l’Austria e pareggio 0-0 contro l’Olanda con tanto di gol annullato agli Orange.

Francia dunque abbastanza solida ma poco spettacolare, il che sembra quasi incredibile pensando all’attacco a disposizione del c.t. Didier Deschamps. A pari merito con i transalpini c’è l’Olanda, che aveva vinto per 2-1 contro la Polonia prima del già citato pareggio, ovviamente per i Paesi Bassi con i rimpianti per quel gol annullato, decisione per nulla condivisa dagli olandesi. Qui la situazione potrebbe farsi più delicata perché l’incrocio è con l’Olanda, attenzione ai brividi dell’ultima giornata pur con il pass comunque disponibile tramite eventuale ripescaggio fra le migliori terze…

RISULTATI EURO 2024, CLASSIFICHE

GIRONE C

Ore 21.00 Danimarca Serbia

Ore 21.00 Inghilterra Slovenia

CLASSIFICA: Inghilterra 4; Danimarca, Slovenia 2; Serbia 1.

GIRONE D

Ore 18.00 Francia Polonia

Ore 18.00 Olanda Austria

CLASSIFICA: Olanda, Francia 4; Austria 3; Polonia 0.











