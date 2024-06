Risultati Euro 2024, classifiche gironi D, E/ Diretta gol live score 1^ giornata (oggi 17 giugno)

RISULTATI EURO 2024, CLASSIFICHE GIRONI D, E: CHI DEBUTTA OGGI?

Siamo ormai in ritmo con i risultati di Euro 2024, oggi lunedì 17 giugno ci attendono altre tre partite e quindi il debutto di altre sei Nazionali, dal momento che fino a domani stiamo vivendo ancora la prima giornata della fase a gironi per tutti i gruppi per iniziare comporre le rispettive classifiche. Si completerà il girone D, che già ieri ci ha proposto una partita, ma lo farà solamente alle ore 21.00, quando a Dusseldorf avrà inizio Austria Francia, incontro logicamente molto atteso perché ci proporrà il debutto dei Bleus, che sono una delle Nazionali più quotate per vincere Euro 2024.

Abbiamo quindi già parlato della prima serata, ma naturalmente i risultati di Euro 2024 ci faranno ampiamente compagnia anche nel pomeriggio grazie alle due partite del girone E, che sarà protagonista per intero oggi: alle ore 15.00 ecco Romania Ucraina a Monaco di Baviera, mentre alle ore 18.00 l’appuntamento sarà fissato a Francoforte per seguire Belgio Slovacchia, con i Diavoli Rossi che sulla carta dovrebbero essere la formazione di spicco di un gruppo in realtà non irresistibile, anche se è giusto ricordare che l’Ucraina arrivò ai quarti tre anni fa.

RISULTATI EURO 2024, IL DEBUTTO DELLA FRANCIA

Ci sembra giusto mettere quindi in copertina il debutto della Francia per quanto riguarda i risultati di Euro 2024 e le classifiche dei gironi. La Nazionale allenata da Didier Deschamps ai Mondiali ha ottenuto il trionfo del 2018 e una sconfitta ai rigori in finale nel 2022, praticamente la perfezione, alla quale si aggiunge una vittoria anche in Nations League, mentre il rapporto recente con gli Europei non è eccellente, tra la sconfitta casalinga contro il Portogallo nella finale del 2016 e l’eliminazione già agli ottavi di finale tre anni fa, per mano della Svizzera ai calci di rigore.

Insomma, vincere Euro 2024 è l’obiettivo dichiarato, per cogliere l’unico successo che ancora manca alla Francia in anni recenti. Le ambizioni sono eccellenti, perché la rosa a disposizione del navigato c.t. Didier Deschamps è eccellente praticamente in tutti i settori del campo, con la punta di diamante Kylian Mbappé in attacco e molti “milanesi”, considerando che i cinque giocatori della nostra Serie A sono i milanisti Mike Maignan, Theo Hernandez e Olivier Giroud (seppure al passo d’addio con il Milan) e gli interisti Benjamin Pavard e Marcus Thuram, staremo a vedere se i risultati di Euro 2024 sorrideranno alla Francia fin dalla partita del suo esordio contro l’Austria.

RISULTATI EURO 2024, IL PROGRAMMA DI OGGI

GIRONE D

ore 21.00 Austria Francia

CLASSIFICA: Olanda 3; Austria, Francia, Polonia 0.

GIRONE E

ore 15.00 Romania Ucraina

ore 18.00 Belgio Slovacchia











