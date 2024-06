RISULTATI EURO 2024/ Il grande sogno di mister Calzona, diretta gol live score (oggi domenica 30 giugno)

RISULTATI EURO 2024: IL SOGNO DELLA SLOVACCHIA

Dopo avere parlato delle due big, adesso mettiamo in copertina la Slovacchia per i risultati Euro 2024 verso i due ottavi di finale in programma oggi. La Nazionale allenata dall’italiano Francesco Calzona ha iniziato col botto grazie alla clamorosa vittoria contro il Belgio, poi era passata in vantaggio anche contro l’Ucraina prima di subire la rimonta e quindi la sconfitta nel secondo tempo, ma poi è bastato il pareggio contro la Romania nell’ultima giornata per entrare almeno fra le quattro migliori terze ripescate. Possiamo dire che l’obiettivo sia stato raggiunto.

La Slovacchia arriva agli ottavi di finale per la seconda volta dopo il 2016, senza dimenticare che ai Mondiali ottenne lo stesso traguardo nel 2010. Sono i migliori risultati dopo la dissoluzione della Cecoslovacchia, adesso non c’è più niente da perdere perché naturalmente una sconfitta contro l’Inghilterra sarebbe un fatto più che normale, mentre una vittoria porterebbe la Slovacchia per la prima volta nella storia ai quarti e lo farebbe con un’impresa da ricordare contro una delle Nazionali più forti del calcio europeo. Se l’impresa sarà possibile, dovrà dircelo il campo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PROSEGUONO GLI OTTAVI DI FINALE

Per i risultati Euro 2024 naturalmente oggi, domenica 30 giugno, proseguiranno gli ottavi di finale. Con ieri siamo entrati nella seconda fase degli Europei di calcio 2024 organizzati in Germania: inizia il fascino delle sfide ad eliminazione diretta, il pareggio non serve più e quindi avremo tempi supplementari e magari anche rigori in tutte le partite che dovessero terminare con il segno X. Gli incroci determinati dal tabellone ci dicono che oggi dovrebbero esserci due partite con nette favorite, ma staremo a vedere se saranno possibili dei colpi di scena che potrebbero scrivere la storia.

Andiamo allora senza ulteriori indugi a presentare che cosa ci attenderà oggi per i risultati Euro 2024: la domenica comincerà alle ore 18.00, quando Inghilterra Slovacchia sarà il terzo ottavo di finale della rassegna continentale, in programma presso la Arena AufSchalke di Gelsenkirchen; se possibile ancora più sbilanciato, almeno sulla carta, potrebbe essere l’ottavo serale, perché il RheinEnergieStadion di Colonia alle ore 21.00 ospiterà Spagna Georgia. Due grandi potenze contro due outsider che forse non erano nemmeno attese agli ottavi: che cosa potrà succedere in questa divertente domenica calcistica?

RISULTATI EURO 2024: FOCUS SULLE BIG

Parliamo allora di Inghilterra e Spagna, che sono logicamente le due Nazionali più attese oggi per i risultati Euro 2024. Entrambe hanno vinto i rispettivi gironi, ma le similitudini in realtà finiscono qui: per l’Inghilterra potremmo dire che i risultati siano stati l’unica nota positiva finora, perché le prestazioni sono state decisamente al di sotto delle aspettative e Gareth Southgate è già sulla graticola. Oggi l’incrocio è favorevole, ma se dovesse finire male sarebbe quasi certamente il capolinea della sua esperienza come commissario tecnico e alcune esclusioni eccellenti diventerebbero capi d’accusa molto forti.

Intendiamoci, il rischio c’è anche per Luis De la Fuente in caso di clamoroso scivolone contro la Georgia, ma per ora bisogna rendere merito alla Spagna, che è stata l’unica big capace di vincere e convincere nella fase a gironi, con le eccellenti prestazioni messe in mostra al debutto contro la Croazia e poi anche nel successo contro l’Italia, prima di calare il tris contro l’Albania. Per molti quindi a questo punto potrebbe essere proprio la Spagna la grande favorita per il successo finale, ma staremo a vedere che cosa ci riserveranno i risultati di Euro 2024, magari fin da oggi…

RISULTATI EURO 2024: OTTAVI DI FINALE

Ore 18.00 Inghilterra Slovacchia

Ore 21.00 Spagna Georgia











