RISULTATI EUROPA LEAGUE: SI TORNA IN CAMPO!

I risultati Europa League tornano a farci compagnia con le partite che giovedì 3 ottobre si giocano per la seconda giornata del girone unico: la competizione, lo ricordiamo, è iniziata la scorsa settimana e ha naturalmente cambiato formula come le altre due coppe gestite dalla Uefa. Il piatto è ricchissimo: si comincia come sempre alle ore 18:45 e poi avremo le partite delle ore 21:00, tornano a giocare anche le due italiane e, nello specifico, le partite sono Lazio Nizza nella prima fascia oraria e Elfsborg Roma nella seconda. In più, per i risultati Europa League di questa sera possiamo citare senza ombra di dubbio il big match Porto Manchester United.

Risultati Europa League, classifica/ Roma e Ajax avanti! Diretta gol live score (26 settembre 2024)

Sono solo alcune delle sfide che ci terranno compagnia in un torneo davvero ricco e affascinante; la prima giornata ha già dato indicazioni utili ma naturalmente la classifica è ancora del tutto in via di definizione, tra l’altro bisognerà abituarsi a vedere una graduatoria lunghissima e nella quale le cose potrebbero rapidamente cambiare. Adesso senza indugiare oltre possiamo andare a presentare il quadro di questi risultati Europa League, provando a individuare i principali motivi di interesse in una seconda giornata che come sempre promette scintille.

Risultati Europa League, classifica/ Bel successo della Lazio! Diretta gol live score (25 settembre 2024)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LE DUE ITALIANE

Dunque nei risultati Europa League tornano in campo le squadre italiane: la Lazio all’esordio è riuscita a vincere sul campo della Dinamo Kiev e dunque è partita con il piede giusto, mentre la Roma si è fermata di fronte all’Athletic Bilbao. Entrambe però sono reduci da vittorie in campionato, rispettivamente contro il Torino in trasferta e il Venezia in casa; in particolar modo rimane sotto i riflettori Ivan Juric, dopo il sorprendente esonero di Daniele De Rossi, l’allenatore croato per il momento sembra aver rimesso in carreggiata la Roma che però adesso è attesa a impegni più probanti, dopo questa trasferta in terra svedese.

Risultati Europa League/ Diretta gol live score: vittorie per Ajax e Paok (ritorno playoff 29 agosto 2024)

Sulla carta né Elfsborg né Nizza sembrano avere le armi per impensierire le due squadre della capitale; naturalmente lo scopriremo sui campi, i francesi qualche anno fa avevano provato a sviluppare un bel progetto di cui avevano fatto parte anche Mario Balotelli e Wesley Sneijder, ma i risultati non sono arrivati. Di risultati Europa League parliamo invece noi tra poco: la Lazio vuole confermarsi a punteggio pieno e fare un deciso passo avanti verso la qualificazione agli ottavi di finale, la Roma ha bisogno della sua prima vittoria per non rimanere troppo indietro, vedremo dunque quello che succederà…

RISULTATI EUROPA LEAGUE: 2^ GIORNATA

Ore 18:45 Ferencvaros Tottenham

Ore 18:45 Hoffenheim Dinamo Kiev

Ore 18:45 Lazio Nizza

Ore 18:45 Maccabi Tel Aviv Midtjylland

Ore 18:45 Olympiakos Braga

Ore 18:45 Qarabag Malmoe

Ore 18:45 Real Sociedad Anderlecht

Ore 18:45 Rigas Galatasaray

Ore 18:45 Slavia Praga Ajax

Ore 21:00 Athletic Bilbao Az Alkmaar

Ore 21:00 Besiktas Eintracht

Ore 21:00 Elfsborg Roma

Ore 21:00 Porto Manchester United

Ore 21:00 Paok Salonicco FCSB

Ore 21:00 Viktoria Plzen Ludogorets

Ore 21:00 Rangers Lione

Ore 21:00 Union Saint Gilloise Bodo/Glimt

Ore 21:00 Twente Fenerbahçe

CLASSIFICA EUROPA LEAGUE

Ajax, FCSB, Lazio, Tottenham, Galatasaray, Slavia Praga, Rangers, Lione, Az Alkmaar, Bodo/Glimt, Anderlecht, Braga, Fenerbahçe 3

Eintracht, Viktoria Plzen, Real Sociedad, Hoffenheim, Twente, Athletic Bilbao, Manchester Unitd, Nizza, Roma, Midtjylland 1

Elfsborg, Porto, Union Saint Gilloise, Maccabi Tel Aviv, Ferencvaros, Paok Salonicco, Malmoe, Olympiakos, Ludogorets, Rigas, Dinamo Kiev, Qarabag, Besiktas 0