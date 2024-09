RISULTATI EUROPA LEAGUE: TOCCA ALLA ROMA!

Tocca alla Roma nei risultati Europa League: giovedì 26 settembre si gioca la seconda parte della prima giornata in questa competizione che ha cambiato pelle, e Roma Athletic Bilbao alle ore 21:00 è appunto la partita dei giallorossi che, ricordiamo, va in scena contemporaneamente ad altre sei partite in questa fascia oraria, mentre le prime due saranno come sempre alle ore 18:45 per un calendario che, almeno dal punto di vista degli orari, non è cambiato pur se la rivoluzione come ormai sappiamo è totale, anche a cominciare dal fatto che i risultati Europa League quest’anno saranno spalmati su due giorni.

La Roma è solo una delle squadre che in questi risultati Europa League è sotto i riflettori: al momento una polveriera sul punto di scoppiare, l’esonero di Daniele De Rossi potrebbe aver scoperchiato il vaso di Pandora ma se non altro la netta vittoria contro l’Udinese, la prima in campionato, ha rasserenato leggermente un ambiente che adesso è pronto a vivere altre notti importanti in campo internazionale, dovendo anche confermare l’ottimo passo che la squadra ha saputo tenere nelle ultime tre stagioni. Vedremo tra poco cosa ci diranno i campi in merito…

RISULTATI EUROPA LEAGUE: TANTA CARNE AL FUOCO

C’è tanta carne al fuoco nei risultati Europa League, per questa prima giornata: ieri abbiamo assistito alle prime nove partite, oggi ecco le altre nove e possiamo dire che giocherà anche il Besiktas di Ciro Immobile. Sicuramente per lui sarà una giornata strana: all’estero era già stato, ma ora affronta i risultati Europa League dopo le otto stagioni con la Lazio in cui ha riscritto tantissimi numeri realizzativi, il suo Besiktas esordisce sul campo dell’Ajax in una partita già molto intrigante e importante, i Lancieri possono fare paura a patto che ritrovino la giusta alchimia, visto che l’anno scorso hanno deluso in lungo e in largo.

Sarà poi interessante ritrovare in campo, nei risultati Europa League, l’Eintracht Francoforte: stiamo infatti parlando di una squadra che solo tre anni fa ha vinto questa competizione e si era dunque trovata in Champions League dove aveva raggiunto gli ottavi di finale, le ultime stagioni ci hanno detto che questa squadra può sempre trovare il passo giusto in un contesto internazionale. Per quanto riguarda l’avversaria della Roma, l’Athletic Bilbao aveva raggiunto la finale ormai 12 anni fa, guidata da Marcelo Bielsa: vedremo, certamente per Ivan Juric non si tratta di un match agevole ma la Roma parte favorita allo stadio Olimpico.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: 1^ GIORNATA

Ore 18:45 Fenerbahçe Union Saint Gilloise

Ore 18:45 Malmoe Rangers

Ore 21:00 Ajax Besiktas

Ore 21:00 Braga Maccabi Tel Aviv

Ore 21:00 FCSB RFS

Ore 21:00 Eintracht Viktoria Plzen

Ore 21:00 Lione Olympiakos

Ore 21:00 Roma Athletic Bilbao

Ore 21:00 Tottenham Qarabag