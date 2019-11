Risultati Europa League, classifica/ Diretta gol live score della 4^ giornata

I risultati di Europa League per la quarta giornata della fase a gironi si sviluppa giovedì 7 novembre, anticipato da Vitoria Guimaraes Arsenal che si è giocata ieri; saranno dunque 23 le partite cui assisteremo in questa intensa giornata, che sarà aperta alle ore 16:50 da Astana Az Alkmaar. I 12 gironi svoltano dunque il giro di boa, con il primo turno delle gare di ritorno; in palio ci sono 24 posti per i sedicesimi di finale, cui si aggiungeranno le 8 squadre che arriveranno dalla Champions League. In campo naturalmente anche le due italiane: Lazio Celtic si gioca alle ore 18:55 mentre Borussia Monchengladbach-Roma andrà in scena alle ore 21:00. Vediamo dunque quale sarà l’esito delle partite per i risultati di Europa League, e come cambierà eventualmente la classifica dei gironi che potrebbero consegnarci le prime squadre qualificate alla fase ad eliminazione diretta.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LE DUE ROMANE

Nei risultati di Europa League per la quarta giornata dei gironi diamo ovviamente risalto alle italiane: la Roma arriva dalla brillante vittoria sul Napoli che l’ha portata al terzo posto in Serie A, mentre in campo internazionale ha subito un beffardo pareggio dal Borussia Monchengladbach con un rigore che in realtà non c’era. Adesso dunque i giallorossi, che hanno 5 punti nel gruppo J, vanno a caccia di riscatto: vincere questa sera significherebbe di fatto blindare la qualificazione perchè nessuna delle avversarie è ancora riuscita a imporre il giusto ritmo in questo raggruppamento. La Lazio può solo ottenere un successo: battuta dal Celtic in Scozia, è rimasta ferma a 3 punti e nel gruppo E si trova in una situazione davvero critica, con 3 lunghezze di ritardo dal Cluj secondo e che in questo momento ha il vantaggio nella sfida diretta. Dunque, se i biancocelesti dovessero mancare la vittoria, le cose si metterebbero realmente male e i rumeni avrebbero poi bisogno di un solo punto (qualora battessero il Rennes) per blindare i sedicesimi ed eliminare Simone Inzaghi, che domenica sera si è preso um’importante vittoria sul campo del Milan.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: 4^ GIORNATA

GRUPPO A

ore 18:55 Apoel Qarabag

ore 18:55 Dudelange Siviglia

CLASSIFICA: Siviglia 9, Qarabag 4, Dudelange 3, Apoel 1

GRUPPO B

ore 18:55 Copenaghen Dinamo Kiev

ore 18:55 Lugano Malmoe

CLASSIFICA: Copenaghen 5, Dinamo Kiev 5, Malmoe 4, Lugano 1

GRUPPO C

ore 18:55 Basilea Getafe

ore 18:55 Krasnodar Trabzonspor

CLASSIFICA: Basilea 7, Getafe 6, Krasnodar 3, Trabzonspor 1

GRUPPO D

ore 18:55 Lask Linz Psv

ore 18:55 Rosenborg Sporting Lisbona

CLASSIFICA: Psv 7, Sporting Lisbona 6, Lask Linz 4, Rosenborg 0

GRUPPO E

ore 18:55 Cluj Rennes

ore 18:55 Lazio Celtic

CLASSIFICA: Celtic 7, Cluj 6, Lazio 3, Rennes 1

GRUPPO F

ore 18:55 Standard Liegi Eintracht

CLASSIFICA: Arsenal 9, Eintracht 6, Standard Liegi 3, Vitoria Guimaraes 0

GRUPPO G

ore 21:00 Rangers Porto

ore 21:00 Feyenoord Young Boys

CLASSIFICA: Young Boys 6, Porto 4, Rangers 4, Feyenoord 3

GRUPPO H

ore 21:00 Espanyol Ludogorets

ore 21:00 Ferencvaros Cska Mosca

CLASSIFICA: Espanyol 7, Ludogorets 6, Ferencvaros 4, Cska Mosca 0

GRUPPO I

ore 21:00 Wolfsburg Gent

ore 21:00 Olexandriya St. Etienne

CLASSIFICA: Gent 5, Wolfsburg 5, St. Etienne 2, Olexandriya 2

GRUPPO J

ore 21:00 Borussia Monchengladbach Roma

ore 21:00 Wolfsberger Istanbul Basaksehir

CLASSIFICA: Roma 5, Istanbul Basaksehir 4, Wolfsberger 4, Borussia Monchengladbach 2

GRUPPO K

ore 21:00 Wolverhampton Slovan Bratislava

ore 21:00 Braga Besiktas

CLASSIFICA: Braga 7, Wolverhampton 6, Slovan Bratislava 4, Besiktas 0

GRUPPO L

ore 16:50 Astana Az Alkmaar

ore 21:00 Manchester United Partizan

CLASSIFICA: Manchester United 7, Az Alkmaar 5, Partizan 4, Astana 0



