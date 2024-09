RISULTATI EUROPA LEAGUE: L’ALBA DI UNA NUOVA ERA!

Anche per i risultati Europa League bisogna parlare dell’alba di una nuova era: mercoledì 25 settembre si gioca la prima parte della prima giornata di un girone unico che da questa stagione porta una grande rivoluzione nelle coppe europee, come infatti avevamo già visto con l’esordio della nuova Champions League. La differenza, se vogliamo, è che i risultati Europa League sono spalmati su due giorni: rispetto agli anni precedenti si aggiunge appunto il mercoledì, per ogni turno le partite in programma sono 18 e, di conseguenza, stasera ne vedremo nove con Az Alkmaar Elfsborg e Bodo/Glimt Porto alle ore 18:45, mentre tutte le altre saranno alle ore 21:00.

Risultati Europa League/ Diretta gol live score: vittorie per Ajax e Paok (ritorno playoff 29 agosto 2024)

Non sono cambiate le fasce orarie per quanto riguarda i risultati Europa League, ma per il resto è tutto diverso: ricordiamo allora che anche qui avremo una classifica unica con le 36 squadre che partecipano al torneo, ciascuna giocherà otto partite di sola andata e, al termine di questa prima fase, le prime otto della graduatoria si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale, mentre dalla nona alla ventiquattresima giocheranno i playoff. Questo il contesto di partenza, ma ovviamente sui risultati Europa League c’è da dire tanto altro e dunque per il momento addentriamoci ancor più in profondità nel torneo.

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Diretta gol live score: Ajax e PAOK senza problemi! (andata playoff 22 agosto 2024)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: IN CAMPO LA LAZIO

C’è grande attesa per i risultati Europa League: come noto le italiane che partecipano a questa competizione sono due e questa sera è Dinamo Kiev Lazio ad aprire le danze per quanto riguarda le nostre rappresentanti. Una trasferta se vogliamo tosta per i biancocelesti, che sono reduci dalla sconfitta di Firenze subita in rimonta; possiamo però dire che la squadra di Marco Baroni sia partita abbastanza bene in questa stagione, dovendo anche considerare che le improvvise dimissioni di Igor Tudor avevano creato uno scenario di grande incertezza in casa biancoceleste. I risultati per il momento sono buoni, in Europa League si cercherà ora il grande risultato internazionale.

Risultati Champions League/ Diretta gol live score: Galatasaray e Dinamo ko (andata playoff 21 agosto 2024)

Bisogna infatti ricordare che, dopo i fasti dell’era Cragnotti con le vittorie di Coppa delle Coppe e Supercoppa Europea, raramente la Lazio è riuscita ad andare in profondità nelle coppe europee, a volte vivendo cocenti delusioni pur avendo una squadra per provare quantomeno ad andare in finale; con questo girone unico è davvero difficile stabilire dove possa arrivare la squadra di Baroni, certamente sarà importante iniziare bene e la trasferta contro la Dinamo Kiev è un’occasione perché naturalmente gli ucraini giocano in campo neutro. Scopriremo presto cosa succederà nei risultati Europa League di stasera…

RISULTATI EUROPA LEAGUE: 1^ GIORNATA

Ore 18:45 Az Alkmaar Elfsborg

Ore 18:45 Bodo/Glimt Porto

Ore 21:00 Anderlecht Ferencvaros

Ore 21:00 Dinamo Kiev Lazio

Ore 21:00 Galatasaray Paok Salonicco

Ore 21:00 Ludogorets Slavia Praga

Ore 21:00 Manchester United Twente

Ore 21:00 Midtjylland Hoffenheim

Ore 21:00 Nizza Real Sociedad