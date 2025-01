RISULTATI EUROPA LEAGUE, CLASSIFICA: SI DECIDE TUTTO!

Gli entusiasmanti risultati Europa League ci accompagnano per mano alla conclusione del super girone: finalmente è arrivato il momento di scoprire quali saranno le otto squadre che si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale, le 16 che saranno costrette a disputare il playoff e quelle che invece verranno eliminate. Naturalmente alcuni di questi verdetti sono già ufficiali e aritmetici, ma non troppi: intanto, possiamo dire che l’ottava giornata del girone sarà in contemporanea, e dunque tutte le 18 partite di giovedì andranno in scena alle ore 21:00. Quelle che maggiormente ci interessano sono Braga Lazio e Roma Eintracht: per i biancocelesti potrebbe essere una formalità.

Cammino splendido per una Lazio ancora imbattuta e con sei vittorie in sette partite, già qualificata agli ottavi; il reale rischio per Marco Baroni potrebbe allora essere quello di spremere i suoi titolari e non averli troppo freschi per il campionato, questo perché la Lazio deve fronteggiare squalifiche e infortuni e si presenta a questa partita con una rosa cortissima. Tuttavia il principale obiettivo è già stato blindato e dunque nei risultati Europa League non ci sarà tensione, cosa invece che riguarderà una Roma che, dopo la sconfitta contro l’Az Alkmaar, deve ancora costruire la sua qualificazione al playoff e non può sbagliare.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, CLASSIFICA: ROMANE, SITUAZIONI DIVERSE

Se la Lazio nei risultati Europa League ha bisogno di un pareggio per prendersi la vittoria nel girone, ma anche perdendo sarebbe difficilmente agganciabile per differenza reti, la Roma ha bisogno di fare risultato per i playoff: naturalmente, essendo ventunesimi in classifica (in compagnia di tre squadre), i giallorossi potrebbero anche perdere ma in quel caso dovrebbero chiaramente dipendere dai risultati delle altre: il problema è che Claudio Ranieri affronta un Eintracht che è secondo con 16 punti, virtualmente può appunto sperare di sorpassare la Lazio e vuole confermare se non altro la sua posizione, anche perché tecnicamente agli ottavi non è ancora arrivato.

Certo è parecchio difficile che, anche considerati gli incroci del calendario, l’Eintracht possa mancare le prime otto della classifica ma comunque sarà una partita vera contro una squadra che anche in Bundesliga sta facendo benissimo (è terzo, alle spalle di Bayern e Bayer Leverkusen) ma che ha appena perso il suo giocatore migliore, quel Marmoush che dopo aver incantato nella prima parte di stagione si è trasferito al Manchester City. Prima che le partite per i risultati Europa League abbiano inizio proveremo a fare qualche altra disamina della situazione di classifica, pur se i calcoli rischiano di essere parecchio complicati.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: 8^ GIORNATA

Ore 21:00 Ajax Galatasaray

Ore 21:00 Anderlecht Hoffenheim

Ore 21:00 Athletic Bilbao Viktoria Plzen

Ore 21:00 Braga Lazio

Ore 21:00 Dinamo Kiev Rigas

Ore 21:00 Ferencvaros Az Alkmaar

Ore 21:00 Lione Ludogorets

Ore 21:00 Maccabi Tel Aviv Porto

Ore 21:00 Midtjylland Fenerbahçe

Ore 21:00 Nizza Bodo/Glimt

Ore 21:00 Olympiakos Qarabag

Ore 21:00 Rangers Union Saint Gilloise

Ore 21:00 Real Sociedad Paok Salonicco

Ore 21:00 Roma Eintracht

Ore 21:00 Slavia Praga Malmoe

Ore 21:00 Steaua Bucarest Manchester United

Ore 21:00 Tottenham Elfsborg

Ore 21:00 Twente Besiktas

CLASSIFICA EUROPA LEAGUE

Lazio 19

Eintracht, Athletic Bilbao 16

Manchester United 15

Lione, Tottenham, Anderlecht, Steaua Bucarest 14

Bodo/Glimt 13

Viktoria Plzen, Olympiakos 12

Rangers, Az Alkmaar, Union Saint Gilloise 11

Ajax, Paok Salonicco, Real Sociedad, Midtyjlland, Elfsborg 10

Roma, Ferencvaros, Fenerbahçe, Besiktas 9

Porto 8

Twente, Braga 7

Hoffenheim, Maccabi Tel Aviv 6

Rigas 5

Slavia Praga, Malmoe 4

Ludogorets, Qarabag 3

Nizza 2

Dinamo Kiev 1