DIRETTA LAZIO REAL SOCIEDAD: BIANCOCELESTI QUASI AGLI OTTAVI!

Con la diretta Lazio Real Sociedad ci immergiamo nell’atmosfera di una partita che, alle ore 21:00 di giovedì 23 gennaio, si gioca per la penultima giornata nel girone di Europa League 2024-2025. La Lazio, che ha ritrovato la vittoria in campionato e occupa sempre il quarto posto, è anche ad un passo dagli ottavi di Europa League: cammino straordinario quello della squadra di Marco Baroni, che in sei partite ha vinto cinque volte e ha anche fatto il grande colpo sul campo dell’Ajax, dopo aver già battuto il Porto per un cammino finora ottimo.

Formazioni Lazio Real Sociedad/ Quote, uomini contati in difesa (Europa League, 23 gennaio 2025)

Per quanto riguarda la Real Sociedad, i baschi sono più indietro e arrivano da una deludente sconfitta contro il Valencia ultimo nella Liga, ma in Europa League con due vittorie nelle ultime due giornate si sono rimessi in corsa per un posto nei playoff, anche se naturalmente sarà molto difficile fare risultato allo stadio Olimpico. Scopriremo tutto tra poco quando finalmente la diretta Lazio Real Sociedad prenderà il via, per il momento diamo un rapido sguardo alle potenziali scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

Diretta/ Real Sociedad PSG (risultato finale 1-2): accorcia Merino! (5 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO REAL SOCIEDAD

Non sarà semplice per Baroni impostare la diretta Lazio Real Sociedad, perché le assenze non mancano: la difesa è sostanzialmente obbligata con Mario Gila e Alessio Romagnoli davanti a Mandas, poi Marusic e Nuno Tavares sulle corsie. Centrocampo con Guendouzi a fare coppia con Fisayo Dele-Bashiru, turnover probabilmente per Rovella così come per qualche giocatore offensivo, davanti sono Tchaouna e Zaccagni i favoriti per le fasce mentre al centro il ballottaggio è tra Pedro e Boulaye Dia, con lo spagnolo titolare il senegalese fa concorrenza a Castellanos e Noslin come prima punta.

Diretta/ PSG Real Sociedad (risultato finale 2-0): Mbappé e Barcola firmano il successo (14 febbraio 2024)

Imanol Alguacil invece si gioca la diretta Lazio Real Sociedad con Remiro protetto dai due centrali Zubeldia e Elustondo (favorito su Aguerd), a destra agisce Odriozola con Javi Lopez che si prende la corsia mancina, in mezzo naturalmente dovremmo avere Brais Mendez e Zubimendi confermati con il supporto di Sergio Gomez in posizione centrale sulla trequarti, pronto ad abbassarsi ma anche svariare sugli esterni per aiutare Kubo e Barrenetxea che pizzicheranno le righe laterali. Davanti Alguacil pensa a Oyarzabal, che ha imparato da tempo a giocare nel ruolo di centravanti tattico.

DIRETTA LAZIO REAL SOCIEDAD STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Real Sociedad sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 per tutti gli abbonati alla televisione satellitare, per quanto riguarda la diretta streaming video sarà attiva con l’applicazione Sky Go oppure, sempre in abbonamento, sulla piattaforma Now Tv.

LAZIO REAL SOCIEDAD, LE QUOTE

Per approfondire ulteriormente la diretta Lazio Real Sociedad andiamo a vedere anche quali sono le quote proposte da Sisal per la partita. I biancocelesti partono favoriti e il loro successo è dato a 2,25 contro il 2 per gli spagnoli a 3,40 e il pareggio a 3,20.