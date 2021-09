Risultati Europa League, classifiche/ Diretta gol live score dei gironi (2^ giornata)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: 2^ GIORNATA DEI GIRONI

I risultati di Europa League tornano a farci compagnia giovedì 30 settembre, con le partite valide per la seconda giornata della fase a gironi: come sempre avremo le due fasce orarie (18:45 e 21:00) in cui saranno equamente divise le 16 partite previste, come sempre Napoli e Lazio saranno pronte a giocare per migliorare la loro situazione e avvicinare la possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale. Sono Napoli Spartak Mosca e Lazio Lokomotiv Mosca le due gare che riguardano le nostre rappresentanti, dunque curiosamente due partite interne contro avversarie della capitale russa; sulla carta impegni abbordabili, ma come sempre dovrà rispondere il campo.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: pari-show a Leicester

Agli altri terreni di gioco ci dovremo poi riferire per provare a capire in che modo andranno le cose nelle altre sfide che riguardano i risultati di Europa League: c’è davvero tanta carne al fuoco e le classifiche dei gironi, ovviamente per nulla definitive, potranno comunque cambiare in maniera sostanziale dopo questi 90 minuti. Quindi, aspettando che si giochi, proviamo ad addentrarci nelle atmosfere dei risultati di Europa League sciorinando i temi principali che sono legati a questa seconda giornata dei gironi.

Risultati Europa League/ Diretta gol live score playoff: partite al via, si gioca!

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Europa League ci aspettano: per Napoli e Lazio come detto si tratta di partite che sulla carta non rappresentano grossi ostacoli, anche se la Lokomotiv Mosca è stata comunque in grado di fermare il Marsiglia (mentre lo Spartak ha perso in casa contro il Legia Varsavia). Solitamente le squadre russe sono ostiche se affrontate in trasferta, ma gli impegni arrivano al Maradona e all’Olimpico e dunque sia Luciano Spalletti che Maurizio Sarri possono approcciarli con fiducia, per quella che per entrambi potrebbe rappresentare la prima vittoria in questa Europa League.

Risultati Europa League/ Diretta gol live score playoff: vincono i Rangers

Guardando la composizione dei gruppi, sicuramente la Lazio è quella che ha pescato peggio (lo avevamo già detto in fase di sorteggio) e, avendo perso all’esordio, ha un bisogno quasi impellente di trovare i 3 punti; anche il Napoli sa però di non poter sprecare l’occasione di una partita interna, anche se il suo girone è certamente meno ostico. Ora attendiamo qualche ora, poi si potrà dare il via alla serata dedicata ai risultati di Europa League!

GIRONE A

ore 18:45 Sparta Praga Rangers

ore 18:45 Lione Brondby

CLASSIFICA: Lione 3, Sparta Praga 1, Brondby 1, Rangers 0

GIRONE B

ore 18:45 Sturm Graz Psv

ore 18:45 Real Sociedad Monaco

CLASSIFICA: Monaco 3, Real Sociedad 1, Psv 1, Sturm Graz 0

GIRONE C

ore 18:45 Legia Varsavia Leicester

ore 18:45 Napoli Spartak Mosca

CLASSIFICA: Legia Varsavia 3, Napoli 1, Leicester 1, Spartak Mosca 0

GIRONE D

ore 18:45 Fenerbahçe Olympiacos

ore 18:45 Anversa Eintracht

CLASSIFICA: Olympiacos 3, Fenerbahçe 1, Eintracht 1, Anversa 0

GIRONE E

ore 21:00 Lazio Lokomotiv Mosca

ore 21:00 Marsiglia Galatasaray

CLASSIFICA: Galatasaray 3, Marsiglia 1, Lokomotiv Mosca 1, Lazio 0

GIRONE F

ore 21:00 Braga Midtjylland

ore 21:00 Ludogorets Stella Rossa

CLASSIFICA: Stella Rossa 3, Ludogorets 1, Midtjylland 1, Braga 0

GIRONE G

ore 21:00 Ferencvaros Betis

ore 21:00 Celtic Bayer Leverkusen

CLASSIFICA: Betis 3, Bayer Leverkusen 3, Celtic 0, Ferencvaros 0

GIRONE H

ore 21:00 West Ham Rapid Vienna

ore 21:00 Genk Dinamo Zagabria

CLASSIFICA: West Ham 3, Genk 3, Rapid Vienna 0, Dinamo Zagabria 0



© RIPRODUZIONE RISERVATA