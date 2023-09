RISULTATI EUROPA LEAGUE, CLASSIFICHE/ Chi sono le debuttanti? Diretta gol live score (oggi 21 settembre 2023)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LE DEBUTTANTI

Possiamo fare un focus, aspettando i risultati di Europa League, sulle debuttanti in questa fase a gironi e in generale nelle coppe europee. Il Brighton chiaramente ha grandi ambizioni: l’anno scorso ha idealmente lottato anche per la Champions League, è innegabile il grande lavoro operato da Roberto De Zerbi (che infatti ha già tantissimi estimatori in Inghilterra, a partire da Pep Guardiola) ma ha pescato un girone molto complesso, perché ci sono Ajax e Marsiglia che possono anche essere tra le favorite per arrivare in fondo, oltre all’Aek Atene che almeno in casa sua potrebbe dare parecchio fastidio.

Il Rakow Czestochowa, assoluta sorpresa dei turni preliminari, come abbiamo già visto fa il suo esordio sul campo dell’Atalanta e poi avrà nel girone Sporting Lisbona e Sturm Graz, l’obiettivo potrebbe essere quello di una discesa in Conference League e già questo sarebbe tanto per i polacchi. Abbiamo infine gli svedesi dell’Hacken, che si stanno intanto affacciando all’élite del loro campionato e intanto si sono regalati una grande qualificazione in Europa League: per loro sarà un raggruppamento con Bayer Leverkusen, Molde e Qarabag. Sulla carta tedeschi e azeri hanno decisamente un altro passo ma anche qui una terza posizione a scapito del Molde potrebbe non essere impossibile, naturalmente già dai risultati di Europa League di questa sera potremmo avere qualche indicazione in proposito sul proseguimento dei gironi… (agg. di Claudio Franceschini)

LE PRIME PARTITE!

I risultati di Europa League ci consegnano, giovedì 21 settembre, l’inizio della fase a gironi: due italiane coinvolte e possiamo dire subito che le partite in questione sono Atalanta Rakow e Sheriff Roma – rispettivamente alle ore 18:45 e alle ore 21:00 – le fasce orarie sono appunto quelle di cui sopra con i gironi A, B, C e D in serata e i gironi E, F, G e H nel tardo pomeriggio. Il sorteggio ha formato gruppi interessanti, ma questa è solo la prima giornata: in questa fase i risultati di Europa League ci faranno compagnia sino a dicembre e dunque bisognerà aspettare per capire quali squadre riusciranno a proseguire nel torneo.

Va ricordato che anche in questa stagione è stata confermata la formula: la prima in classifica di ciascun girone accederà direttamente agli ottavi di finale, per le seconde bisognerà giocare un playoff con le terze in arrivo dalla Champions League e lo stesso faranno le terze classificate qui, con la differenza ovvia che scenderanno in Conference League. Intanto allora prepariamoci a gustare la prima serata stagionale dedicata ai risultati di Europa League, possiamo fare un rapido focus su cosa aspettarci in campo e un particolare riferimento alle due rappresentanti italiane in questa competizione.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Tra poco prenderanno il via i risultati di Europa League, e naturalmente bisogna dire che questa coppa – come anche la Conference League – ha il solo giovedì, salvo eccezioni, come giorno di riferimento. Questa sera dunque assisteremo a tutte le 16 partite della prima giornata; a esordire come italiana sarà la Roma, che se la vede sul campo di uno Sheriff già stato in Champions League e ormai presenza costante nelle coppe. Oltre alla squadra moldava, i giallorossi reduci da due finali europee consecutive affrontano Servette e Slavia Praga nel gruppo G: il sorteggio, diciamolo pure, è stato decisamente favorevole con la squadra di José Mourinho.

L’Atalanta aprirà invece le danze in casa, contro l’esordiente Rakow Czestochowa: i polacchi hanno avuto un grande percorso nei turni preliminari ma adesso bisognerà vedere quale sia la loro competitività in un gruppo D che comprende anche Sturm Graz e Sporting Lisbona, realtà che sono abituate a giocare a questi livelli e con i portoghesi che l’anno scorso avevano raggiunto i quarti di finale, eliminando l’Arsenal. Anche l’Atalanta dunque non dovrà sottovalutare l’impegno, pur se ha tutto per volare anche direttamente agli ottavi: tra poco comunque i risultati di Europa League forniranno le loro risposte sulla prima giornata…

RISULTATI EUROPA LEAGUE: 1^ GIORNATA

GRUPPO A

Ore 21:00 West Ham Backa Topola

Ore 21:00 Olympiacos Friburgo

GRUPPO B

Ore 21.00 Ajax Marsiglia

Ore 21:00 Brighton Aek Atene

GRUPPO C

Ore 21:00 Sparta Praga Aris Limassol

Ore 21:00 Rangers Betis

GRUPPO D

Ore 21:00 Atalanta Rakow

Ore 21:00 Sturm Graz Sporting Lisbona

GRUPPO E

Ore 18:45 Union Saint Gilloise Tolosa

Ore 18:45 Lask Liverpool

GRUPPO F

Ore 18:45 Rennes Maccabi Haifa

Ore 18:45 Panathinaikos Villarreal

GRUPPO G

Ore 18:45 Servette Slavia Praga

Ore 18:45 Sheriff Roma

GRUPPO H

Ore 18:45 Bayer Leverkusen Hacken

Ore 18:45 Qarabag Molde











