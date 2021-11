Risultati Europa league, Classifiche/ Diretta gol live score, gironi 4^ giornata

RISULTATI EUROPA LEAGUE, NAPOLI E LAZIO IN CAMPO

Sono riflettori puntati sui risultati dell’Europa league, anche oggi, giovedi 4 novembre 2021: siamo dunque pronti a ridare la parola al campo per il secondo torneo per club della UEFA e protagonisti saranno gli incontri della 4^ giornata della fase a gironi. A cui giustamente non vediamo l’ora di dare il via: in palio infatti vi saranno tre preziosismo punti, che pure potrebbero già aiutare a definire tante situazioni in vista della fase finale della competizione.

Ricordando che dopo stasera saranno appena due le giornate che mancheranno e dunque saranno sei i punti da mettere ancora in palio, ecco che per alcuni club il futuro dopo oggi potrebbe essere meno fosco: è il caso di coloro che fin qui non hanno mai messo il piede in allo come il Lione, ma anche per chi fin qui è rimasto sempre a quota 0 e rischia dunque l’esclusione diretta dalla competizione, come è il caso di Sturm Graz e Ferencvaros. In ogni caso va ricordato che al termine della fase a gironi di Europa league, passeranno al prossimo turno della competizione UEFA solo le prime di ogni gruppo: le secondo migliori classificate invece si giocheranno il tutto per tutto nei play off.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, CLASSFICHE: LE PARTITE

Consapevoli del valore dei tre punti in palio, siamo ben curiosi allora di scoprire i risultati dell’Europa league che otterremo oggi: pure andiamo a vedere nel dettaglio quali saranno i match che ci faranno compagnia questa sera, per la 4^ giornata della fase a gironi. Al solito saranno due le fasce orarie predilette per i match dell’Europa league e, calendario alla mano, ecco che il primo fischio d’inizio che udiremo sarà già alle ore 18.45. A quest’ora dunque avranno luogo le attese parte tra Galatasaray e Lokomotiv Mosca come pure Genk-West Ham, con gli Hammers impazienti di ribadire la netta vittoria occorsa già nel turno di andata contro i belgi. Sempre alle ore 18.45 avranno inizio anche Legia-Napoli, con i campani pronti all’exploit dopo anche gli ultimi successi in Serie A, e Lione-Sparta Praga, con i francesi veri protagonisti di questa fase a gironi della coppa.

Solo dalle ore 21.00 potremmo invece chiudere il quadro dei risultati dell’Europa league, con le ultime otto sfide che andranno in scena per la 4^ giornata del torneo continentale. Qui da tenere d’occhio sarà sicuramente il match tra Marsiglia e Lazio, con i biancocelesti di Sarri impazienti di rifarsi dopo il magro pareggio occorso nel turno di andata all’Olimpico: attenzione anche al match tra Leverkusen e Betis, che vede le aspirine alla disperata ricerca di un rilancio dopo i brutti risultati occorsi in campionato. Altra partita imperdibile nel turno è certo quella tra Leicester e Spartak Mosca, sempre prevista per le ore 21.00: le Foxes si giocano il tutto per tutto contro l’ultima del girone C e non sarà per gli inglesi match affatto facile, almeno sulla carta.

RISULTATI EUROPA LEAGUE E CLASSIFICHE – 4^ TURNO

GIRONE A

Ore 18.45 Brodby-Rangers

Ore 18.45 Lione-Sparta Praga

CLASSIFICA: Lione 9; Sparta Praga 4; Rangers 3; Brondby 1.

GIRONE B

Ore 18.45 Real Sociedad-Sturm

Ore 18.45 Monaco-PSV

CLASSIFICA:Monaco 7; Real Sociedad 5; Psv Eindhoven 4; Sturm Graz 0.

GIRONE C

Ore 18.45 Legia-Napoli

Ore 21.00 Leicester-Spartak Mosca

CLASSIFICA: Legia Varsavia 6; Napoli 4; Leicester 4; Spartak Mosca 3.

GIRONE D

Ore 18.45 Olympiacos-E Francoforte

Ore 21.00 Anversa-Fenerbahce

CLASSIFICA: Eintracht Francoforte 7; Olympiacos 6; Fenerbahçe 2; Anversa 1.

GIRONE E

Ore 18.45 Galatsaray-Lokomotiv Mosca

Ore 21.00 Marsiglia-Lazio

CLASSIFICA: Galatasaray 7; Lazio 4; Marsiglia 3; Lokomotiv Mosca 1.

GIRONE F

Ore 21.00 Stella Rossa-Midtjylland

Ore 21.00 Braga-Ludogorets

CLASSIFICA: Stella Rossa 7; Sporting Braga 6; Midtjylland 2; Ludogorets 1.

GIRONE G

Ore 21.00 Ferencvaros-Celtic

Ore 21.00 Leverkusen-Betis

CLASSIFICA: Bayer Leverkusen, Betis Siviglia 7; Celtic 3; Ferencvaros 0.

GIRONE H

Ore 18.45 Genk-West Ham

Ore 21.00 Dinamo Zagbria-Rapid Vienna

CLASSIFICA: West Ham 9; Dinamo Zagabria, Genk 3; Rapid Vienna 3.



