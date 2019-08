Risultati Europa League/ Diretta gol live, ritorno 2° turno preliminare (1 agosto)

Giovedì 1 agosto avremo un altro appuntamento con i risultati di Europa League: si conclude il secondo turno preliminare e sono davvero tante le sfide cui assisteremo, introdotte da alcune partite già disputate nei giorni precedenti. Sicuramente l’attenzione degli italiani si concentra sul Torino, che sarà in campo alle ore 18:30 per affrontare il Debrecen: all’andata i granata hanno vinto 3-0 e di conseguenza non dovrebbero penare troppo per superare il turno e fare un altro passo di avvicinamento alla fase a gironi, dove ad aspettarli ci sono già altre due nostri rappresentanti (Lazio e Roma, come ben sappiamo). Per quanto riguarda le altre gare in programma, possiamo dire che si comincia già alle ore 16:00 per ragioni di fuso orario, visto che saranno protagoniste due squadre kazake; avremo poi realtà come Glasgow Rangers, Espanyol e Wolverhampton che possiamo considerare le big, ma il quadro è davvero troppo ampio per entrare nel dettaglio di tutte le sfide e dunque non ci resta che affidarci a quello che il terreno di gioco ci dirà nel corso della lunga giornata dedicata all’Europa League.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LE PARTITE DI GIOVEDì

Per i risultati di Europa League nel ritorno del secondo turno preliminare attendiamo dunque tantissime partite: la riforma della Uefa concede ai vari campionati affiliati di qualificare più rappresentanti ai turni di qualificazione verso la fase a gironi, il che ovviamente porta anche i tornei minori ad avere due o tre squadre che se la giocano. Per esempio, al terzo turno preliminare entreranno in gioco altre formazioni e non bisogna dimenticarsi della “retrocessione”: chi infatti viene eliminato dai preliminari di Champions League va a finire in Europa League, aumentando ulteriormente il numero delle pretendenti a raggiungere la fase finale. Tra queste squadre come abbiamo detto c’è anche il Torino, che spera di non ripetere l’esperienza dell’Atalanta eliminata lo scorso anno ad un passo dal girone, e che ha iniziato molto bene la sua corsa piegando la resistenza del Debrecen che, per quanto modesto fosse, era sicuramente più avanti nella preparazione e avrebbe potuto costituire una minaccia. Il Torino invece ha saputo fare la sua partita e prendersi una bella vittoria con i gol di Belotti, Ansaldi e Zaza: adesso viaggia spedito verso il terzo turno preliminare, ma noi aspettiamo come sempre il conforto del campo per valutare quale sarà la sorte della formazione granata, e in che modo termineranno tutte le altre partite che ci terranno compagnia con i risultati di Europa League.

© RIPRODUZIONE RISERVATA