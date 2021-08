Risultati Europa League/ Diretta gol live score andata playoff (19 agosto)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: È TEMPO DI PLAYOFF!

I risultati Europa League ci terranno compagnia anche oggi, giovedì 19 agosto 2021: siamo giunti ormai al decisivo appuntamento con i playoff che determineranno quali squadre si qualificheranno per la fase a gironi, anche se per ora siamo alle partite d’andata e di conseguenza i verdetti arriveranno settimana prossima, al termine dei match di ritorno. Ricordiamo che, con l’ultima modifica delle Coppa europee, alla Europa League 2021-2022 partecipano due squadre italiane, che sono il Napoli e la Lazio e sono già certe di un posto nella fase a gironi che scatterà naturalmente a settembre, dunque i risultati Europa League non riguardano alcuna squadra italiana in questa fase dei preliminari estivi, comunque importanti per completare il quadro delle partecipanti al tabellone principale, alla caccia del titolo del Villarreal.

Ricordiamo pure che le squadre che usciranno sconfitte da questi playoff retrocederanno nella neonata Conference League ed inoltre che, in caso di parità di risultati e gol segnati sul doppio confronto, non valgono più doppio i gol in trasferta, una novità del regolamento che avrà naturalmente un peso notevole sulle sfide di tutte le Coppe europee.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI

Andiamo allora adesso a scoprire tutte le partite che nelle prossime ore ci daranno i risultati Europa League per l’andata dei playoff, indicate sempre secondo l’orario italiano. Si comincerà alle ore 17.00 con la partita tra i ciprioti dell’Omonia Nicosia e i belgi dell’Anversa, quella tra i danesi del Randers e i ben più noti turchi del Galatasaray e il match tra lo Slavia Praga e il Legia Varsavia, che metterà di fronte le capitali di Repubblica Ceca e Polonia.

Alle ore 20.00 invece gli sloveni del Mura ospiteranno gli austriaci dello Sturm Graz, poi si passerà alle ore 20.45, quando sarà in programma il fischio d’inizio della partita fra i turchi del Fenerbahce e l’HJK, formazione finlandese. Infine avremo ben tre partite in programma alle ore 21.00: i greci dell’Olympiakos ospiteranno gli slovacchi dello Slovan Bratislava; gli scozzesi Rangers Glasgow dovranno ospitare l’Alashkert, formazione dell’Armenia; infine, nella capitale austriaca si giocherà Rapid Vienna Zorya, con gli ospiti che arrivano dall’Ucraina.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, ANDATA PLAYOFF

Ore 19.00

Omonia Nicosia Anversa

Randers Galatasaray

Slavia Praga Legia Varsavia

Ore 20.00

Mura Sturm Graz

Ore 20.45

Fenerbahce HJK

Ore 21.00

Olympiakos Slovan Bratislava

Rangers Glasgow Alashkert

Rapid Vienna Zorya



