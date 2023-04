RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Prosegue la favola Saint Gilloise? Diretta gol live score

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LA SORPRESA

Naturalmente la grande sorpresa nei risultati di Europa League è l’Union Saint Gilloise: rappresenta il comune di Saint-Gilles che fa parte dell’area metropolitana di Bruxelles, ed è una società davvero antica (fondata alla fine del XIX secolo) e che ha avuto un passato glorioso, tanto da vincere ben undici campionati tra il 1904 e il 1935. Le cose poi sono sensibilmente peggiorate, ancora nel 2015 il Saint Gilloise era nella terza serie del calcio locale ma poi ha avuto un’impennata, arrivando finalmente in Pro League nel 2021.

Da neopromosso il club ha centrato un incredibile secondo posto; questo gli ha garantito l’accesso in Europa League, nel quale il Saint Gilloise ha timbrato la vittoria del suo girone davanti all’Union Berlino. Curiosamente, nel sorteggio degli ottavi i belgi hanno ritrovato la squadra tedesca, e si sono confermati: dopo il 3-3 in terra tedesca, il Saint Gilloise ha infatti dominato la partita di ritorno vincendo 3-0, e qualificandosi a uno storico quarto di finale. Oggi nei risultati di Europa League si ritrova di fronte una rappresentante della Germania, il Bayer Leverkusen: attenzione perché la favola dell’Union Saint Gilloise potrebbe essere tutt’altro che conclusa… (agg. di Claudio Franceschini)

TOCCA A ROMA E JUVENTUS!

I risultati di Europa League tornano a farci compagnia, dopo la sosta per le nazionali e la tradizionale pausa che intercorre tra un turno e l’altro: siamo arrivati all’andata dei quarti di finale e le partite di giovedì 13 aprile sono naturalmente quattro. Feyenoord Roma è quella che apre le danze, e si giocherà alle ore 18:45; alle ore 21:00 invece avremo gli altri tre match, vale a dire Bayer Leverkusen Saint Gilloise, Juventus Sporting Lisbona e Manchester United Siviglia. Occhi puntati, non c’è nemmeno bisogno di dirlo, sulle nostre squadre: Roma e Juventus hanno ottime possibilità di superare il turno e arrivare in fondo al torneo, ma nei risultati di Europa League non dovranno dare alcunchè per scontato.

Le altre due partite sono certamente molto interessanti, tra big che vanno a caccia di rinascita dopo periodi difficili e rivelazioni che potrebbero prendersi un posto al sole contro ogni pronostico; vedremo dunque quello che succederà tra poco sui quattro campi coinvolti nell’andata dei quarti di finale, certamente i risultati di Europa League ci stanno avvicinando sempre più al momento in cui conosceremo le due squadre che arriveranno in finale e la speranza è che finalmente la bandiera italiana sventoli su questa manifestazione per noi ancora stregata.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca tra poco per i risultati di Europa League: partite davvero intriganti, come abbiamo già detto Roma e Juventus si giocano tanto perché entrambe hanno la concreta possibilità di arrivare in fondo alla competizione, e ricordiamo che vincere l’Europa League garantisce di diritto un posto nella prossima Champions League che è chiaramente un affare che, per come stanno andando le cose in Serie A, interessa molto sia José Mourinho che Massimiliano Allegri. Sappiamo poi che il derby, eventualmente, ci sarebbe solo in finale: un altro punto a favore per l’Italia, perché potremmo davvero portare entrambe le squadre a Budapest.

Difficile dire poi chi tra Roma e Juventus possa averne di più, intanto perché stiamo parlando di un mese e mezzo di attesa e tante cose potrebbero cambiare, poi perché prima sia i giallorossi che i bianconeri dovranno superare gli ostacoli precedenti, in questo caso si parla di Feyenoord e Sporting Lisbona che sono avversarie già incrociate sul loro cammino, per quanto riguarda gli olandesi anche molto recentemente e in una notte diventata storica per la Roma. I risultati di Europa League per l’andata dei quarti saranno molto importanti anche in vista delle partite di ritorno, dunque tra poco potremo davvero far parlare i campi…

RISULTATI EUROPA LEAGUE: ANDATA QUARTI

Ore 18:45 Feyenoord Roma

Ore 21:00 Bayer Leverkusen Saint Gilloise

Ore 21:00 Juventus Sporting Lisbona

Ore 21:00 Manchester United Siviglia











