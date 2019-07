Risultati Europa league/ Diretta gol live score delle partite di andata (2^ turno)

Nuova giornata dedicata ai risultati dell’Europa League: oggi giovedi 25 luglio 2019 infatti si svolgeranno le rimanenti partite del tabellone di andata del secondo turno preliminare. Dopo quindi i primi match che si sono svolti martedi ecco che finalmente avremo il quadro completo, ma non solo. In campo oggi infatti vi sarà anche il primo club italiano che prenderà parte alle manifestazioni Europee ovvero il Torino di Mazzarri. Ovviamente però i granata non saranno i soli protagonisti oggi, anzi il programma è davvero ben ricco. Vi saranno infatti 40 incontri validi per il secondo turno preliminare per l’Europa league, i cui risultati sono attesissimi. Ecco quindi che il primo fischio d’inizio verrà fischiato alle ore 15,30 con la sfida Pyunik-Jablonec, mentre gli ultimi incontri saranno di scena dalle ore 21,00, quando pure sarà in campo il Torino di Mazzarri.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: I GRANATA

Come detto prima, protagonista d’eccezione in questi risultati di Europa league per oggi non può che essere il Torino, il primo club italiano a prendere parte alle competizioni Europee per la stagione 2019-2020. I granata sono quindi giustamente impazienti di mettersi in mostra e di certo non dovrebbero fare alcun a fatica a superare il match di oggi oltre che il turno, anche se certo la preparazione dei ragazzi di Mazzarri non può essere ancor ottimale. Va poi ricordato che in origine non era il Toro che doveva prendere parte al secondo turno di Europa league, ma il Milan: come è noto però il club rossonero ha stipulato un accordo con la Uefa che comportava anche la rinuncia alle coppe per la stagione. Non sarà però questo fatto a guastare l’umore dei fan granata, pronte a esultare alle imprese di Belotti e compagni già questa sera al Moccagatta.

