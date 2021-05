Risultati Europa League/ Diretta gol live score delle semifinali di ritorno (5 marzo)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: ROMA MANCHESTER UNITED ALTRA GOLEADA?

Tornano protagonisti anche oggi, giovedì 6 maggio 2021, i risultati Europa League: l’appuntamento è con le due partite di ritorno delle semifinali, che dovranno dunque decretare le due squadre da ammettere alla finale che assegnerà l’Europa League 2020-2021. La situazione è purtroppo difficilissima per la Roma, che deve cercare di ribaltare la durissima sconfitta per 6-2 subita settimana scorsa all’andata in casa del Manchester United, al termine di una partita cominciata anche bene, ma poi miseramente naufragata per i giallorossi.

Nell’altra sfida invece il Villarreal sarà protagonista a Londra in casa dell’Arsenal, cercando di difendere il successo per 2-1 nella partita d’andata, ma senza dubbio questa seconda semifinale di Europa League appare sulla carta molto più equilibrata di quella che allo stadio Olimpico richiederà un vero e proprio “miracolo” sportivo agli uomini di Paulo Fonseca. Ricordiamo allora le due partite di ritorno delle semifinali di Europa League, entrambe con inizio alle ore 21.00 di stasera: Arsenal Villarreal e Roma Manchester United.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: FOCUS SULLA ROMA

Parlando dei risultati Europa League per il ritorno delle semifinali, è doveroso allora spendere qualche parola in più sulla Roma, che sta comunque avendo il merito di essere la squadra italiana che è andata più avanti in questa stagione nelle Coppe europee. Il primo tempo della partita d’andata a Old Trafford aveva forse fatto sperare addirittura in qualcosa in più, poi purtroppo la partita ha preso una direzione completamente diversa, anche a causa degli infortuni che hanno fatto esaurire le sostituzioni alla Roma già nel corso del primo tempo. Forse a quel punto i giallorossi avrebbero dovuto assumere un atteggiamento più guardingo per limitare i danni e tenere vive le speranze in vista del ritorno, invece la partita in casa del Manchester United si è tramutata in una disfatta, come purtroppo in passato era già successo ai giallorossi. Sarà possibile la clamorosa rimonta? Difficile dirlo, ma come minimo bisognerà cercare un risultato comunque di prestigio in un momento comunque importante come una semifinale di Europa League, poi chissà…

RISULTATI EUROPA LEAGUE, RITORNO SEMIFINALI

Ore 21.00

Arsenal Villarreal (and. 1-2)

Roma Manchester United (2-6)



