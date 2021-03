Risultati Europa League/ Diretta gol live score: oggi via agli ottavi di finale!

RISULTATI EUROPA LEAGUE: OGGI GLI OTTAVI

Con oggi, giovedi 11 marzo 2021 daremo il via agli ottavi di finale di Europa league e naturalmente siamo super impazienti di scoprire i primi risultati che arriveranno dai tanti campi impegnati oggi, per il secondo torneo UEFA per club. Dopo un appassionante turno dei sedicesimi di finale che ci ha tenuti occupati il mese scorso, ecco che facciamo un passo avanti verso la finalissima, sempre in calendario per il prossimo 26 maggio: con oggi però sarà spazio solo per le sfide di andata degli ottavi di finale, per cui per i verdetti ufficiali di chi avrà accesso ai quarti, si dovrò attendere ancora qualche giorno. Pure intanto, per tuti i club oggi messi in lista sarà fondamentale fare bene fin da oggi, per non mettere eccessivamente a rischio la propria qualificazione. Andiamo dunque a vedere del dettaglio il programma odierno, ricordando che sono ancora due le squadre italiane impegnate.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LE SFIDE IN PROGRAMMA

In questo giovedi tutto dedicato ai risultati dell’Europa league, ecco che saranno otto gli incontri che ci faranno compagnia, nell’andata degli ottavi di finale, divisi naturalmente nelle due classiche fasce orarie, a cui siamo ben abituati, delle ore 18.55 e poi delle ore 21.00. Ecco che allora prime sfide a farsi compagnia saranno quelle tra Ajax e Young Boys, come pure tra Dinamo Kiev e Villarreal: sempre alle ore 18.55 sarà poi spazio per Slavia Praga-Rangers, come pure per il big match tra Manchester United e Milan, che purtroppo non vede gli uomini di Pioli (ancora decimati dalle assenze) grandissimi favoriti, nonostante il fresco successo sul Verona in Serie A. Da programma si tornerà poi in campo alle ore 21,00, quando sarà il momento di Tottenham-Dinamo Zagabria, come pure di Olympiacos-Arsenal. Alla medesima ora avrà inizio l’incontro tra Granada e Molde, con i norvegesi gran sorpresa di questa parte della manifestazione: sempre alle ore 21.00 sarà la volta di Roma Shakhtar, dove mister Fonseca affronterà ancora una volta il suo passato.

RISULTATI EUROPA LEAGUE

Ore 18:55 Ajax-Young Boys

Ore 18:55 Dinamo Kiev-Villarreal

Ore 18:55 Manchester United-Milan

Ore 18:55 Slavia Praga-Rangers

Ore 21:00 Granada-Molde

Ore 21:00 Olympiacos-Arsenal

Ore 21:00 Roma-Shakhtar

Ore 21:00 Tottenham-Dinamo Zagabria



