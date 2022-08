Risultati Europa League/ Diretta gol live score, ritorno 3° turno preliminare

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SI PARTE CON HJK MARIBOR

I risultati Europa League ci terranno compagnia oggi, giovedì 11 agosto 2022: in programma ci sono sei partite di ritorno del terzo turno preliminare, che con l’ultima modifica delle Coppa europee è diventato in realtà il turno con il quale comincia l’avventura della Europa League 2022-2023. Inizio ad agosto con quello che ha conservato il nome di terzo turno preliminare, a differenza delle altre due Coppe europee che ci hanno già tenuto compagnia per l’intero mese di luglio, cominciando davvero dal primo turno preliminare. I risultati Europa League invece stanno adesso per emettere i loro primi verdetti.

Si riparte quindi per un cammino lunghissimo e con l’obiettivo di trovare l’erede dei tedeschi dell’Eintracht Francoforte, che sono i detentori della Europa League avendo vinto mercoledì 18 maggio scorso la finale contro i Rangers Glasgow allo Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia. Sappiamo inoltre che alla Europa League 2022-2023 parteciperanno due squadre italiane, la Roma e la Lazio, già certe di un posto nella fase a gironi che scatterà naturalmente a settembre, dunque i risultati Europa League non riguardano alcuna squadra italiana in questa fase dei preliminari estivi, comunque importanti per completare il quadro delle partecipanti al tabellone principale.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI

Andiamo allora ad elencare tutte gli incontri di oggi che ci daranno i risultati Europa League per le partite di ritorno del terzo turno preliminare, ricordando che (come già nella scorsa stagione) non vale più la regola sui gol in trasferta. Considerando sempre il fuso orario italiano, alle nostre ore 18.00 il programma avrà inizio con HJK Maribor, che sarà dunque la prima doppia sfida di Europa League ad emettere il suo verdetto oggi.

I risultati Europa League ci offriranno poi alle ore 19.00 Zurigo Linfield e Slovacko Fenerbahce, mentre alle ore 20.00 ci si sposterà virtualmente in Lussemburgo per assistere a Dudelange Malmoe. Si giocherà quindi alle ore 20.30 in Slovacchia con Slovan Bratislava Olympiakos, infine, ecco alle ore 21.00 l’ultima partita del ritorno del terzo turno, cioè Partizan Belgrado AEK Larnaca.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, RITORNO 3° TURNO PRELIMINARE

ore 18.00

HJK Maribor (and. 2-0)

ore 19.00

Zurigo Linfield (2-0)

Slovacko Fenerbahce (0-3)

ore 20.00

Dudelange Malmoe (0-3)

ore 20.30

Slovan Bratislava Olympiakos (1-1)

ore 21.00

Partizan Belgrado AEK Larnaca (1-2)











