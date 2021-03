Risultati Europa league/ Diretta gol live score, ritorno degli ottavi di finale

RISULTATI EUROPA LEAGUE: IL RITORNO DEGLI OTTAVI

Oggi, giovedi 18 marzo 2021 sono riflettori puntati sui risultati dell’Europa league: dopo le grandi emozioni vissute solo la settimana scorsa, ecco che la seconda manifestazione per club della UEFA torna protagonista con i match validi per il ritorno degli ottavi di finale. Dopo lunga attesa ecco dunque i verdetti: chi riuscirà a passare il turno e a qualificarsi per i quarti di finale, il cui sorteggio occorrerà solo domani mattina a Nyon? Dar risposta netta a tale domanda non sarà sempre facile questa e sera e pure non possiamo escludere colpi di scena, anche per match il tuo esito pare, almeno sulla carta, scontato. Non ci resta che far parlare il campo, ma prima andiamo a vedere gli incontri che ci faranno compagnia oggi, ricordando che in calendario, per il ritorno degli ottavi di Europa league, saranno previste ancora due fasce orarie per le 8 sfide, alle ore 18.55 e alle ore 21.00.

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Diretta gol live score: Roma super, Tottenham e Arsenal ok!

RISULTATI EUROPA LEAGUE: I MATCH IN PROGRAMMA

Detto della divisione in due fasce del programma odierno per i risultati dell’Europa league, andiamo a vedere del dettaglio che cosa ci propone il calendario. Prima sfida che ci si para davanti alle ore 18.55 è quella tra Arsenal e Olympiacos, match dove i Gunners non dovrebbero far fatica a strappare il pass per i quarti considerato che nel turno di andata gli inglesi hanno vinto per 3-1. Stesso discorso varrà anche per il Tottenham, oggi in campo contro la Dinamo Zagabria, e il Granada, oggi ospite del Molde, come pure per la Roma che alle ore 18.55 sfiderà lo Shakhtar a Kiev, dopo aver punti gli arancioneri per 3-0 solo pochi giorni fa. Per le ore 21.00 invece il quadro dei risultati dell’Europa league ci regalerà la sfida tra Rangers e Slavia Praga, match apertissimo per i quarti di coppa dopo l’1-1 occorso in Repubblica Ceca. Sempre alle ore 21.00 non dovrebbe correre rischi il Villarreal, padrone di casa contro la Dinamo Kiev, dopo il 2-0 inferto all’andata e come pure l‘Ajax, che forte del 3-0 occorso in casa lo scorso 11 marzo, non dubita di potersi qualificare oggi in casa dello Young Boys. Ricordiamo che al medesimo orario a San Siro sarà poi la volta di Milan Manchester United, certo il big match del turno e sfida che potrebbe riservarci colpi di scena, se ricordiamo che all’andata era stato solo 1-1 tra i contendenti.

Risultati Europa League/ Diretta gol live score: Napoli out, Roma e Milan agli ottavi

RISULTATI EUROPA LEAGUE

Ore 18:55 Arsenal-Olympiakos

Ore 18:55 Dinamo Zagabria-Tottenham

Ore 18:55 Molde-Granada

Ore 18:55 Shakhtar-Roma

Ore 21:00 Milan-Manchester United

Ore 21:00 Rangers-Slavia Praga

Ore 21:00 Villarreal-Dinamo Kiev

Ore 21:00 Young Boys-Ajax

LEGGI ANCHE:

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Diretta gol live score: Napoli a picco, Ajax ok!

© RIPRODUZIONE RISERVATA