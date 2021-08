Risultati Europa League/ Diretta gol live score ritorno playoff, 26 agosto

I risultati Europa League vivranno oggi, giovedì 26 agosto 2021, una giornata di notevole importanza, perché siamo giunti ormai al decisivo appuntamento con il ritorno dei playoff che determineranno quali squadre si qualificheranno per la fase a gironi. Settimana scorsa sono state già giocate le partite d’andata, oggi dunque sarà la volta delle sfide di ritorno che sanciranno tutti i verdetti. Chi ha seguito l’estate dei preliminari sa che i gol in trasferta in caso di parità di punti e gol sul doppio confronto non valgono più doppio, questa sarà la più grande novità della stagione delle Coppa europee.

C’è stata anche una modifica al format con il ritorno alle tre competizioni, dunque alla Uefa Europa League 2021-2022 partecipano due squadre italiane, che sono il Napoli e la Lazio e sono già certe di un posto nella fase a gironi che scatterà naturalmente a settembre, dunque i risultati Europa League non riguardano alcuna squadra italiana in questa fase dei preliminari estivi, comunque importanti per completare il quadro delle partecipanti al tabellone principale, alla caccia del titolo del Villarreal. Ricordiamo pure che le squadre che usciranno sconfitte da questi dieci playoff retrocederanno nella neonata Conference League.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI

Andiamo allora adesso a scoprire tutte le partite che nelle prossime ore ci daranno i risultati Europa League per il ritorno dei playoff, indicate sempre secondo l’orario italiano. Si comincerà alle ore 17.00 con la partita tra gli armeni dell’Alashkert e i più blasonati scozzesi del Rangers Glasgow, mentre alle ore 18.00 l’appuntamento sarà in Finlandia con la partita fra i padroni di casa dell’HJK e gli ospiti turchi del Fenerbahce. Alle ore 18.30 rotta verso l’Ucraina, dove i padroni di casa dello Zorya se la dovranno vedere con gli austriaci del Rapid Vienna.

Andremo poi verso la prima serata, aperta alle ore 20.00 a Istanbul dalla partita tra il Galatasaray e i danesi Randers, mentre alle ore 20.15 fischio d’inizio in Olanda per la partita tra Az Alkmaar e gli scozzesi del Celtic Glasgow. Alle ore 20.30 i risultati Europa League ci porteranno in Romania con Cluj Stella Rossa, in cui gli ospiti saranno la squadra serba di Belgrado; alle ore 20.45 appuntamento in Slovacchia con ospiti greci per la partita Slovan Bratislava Olympiakos. Infine avremo ben tre partite in programma alle ore 21.00: i belgi dell’Anversa ospiteranno i ciprioti dell’Omonia Nicosia; Legia Varsavia Slavia Praga metterà di fronte le squadre delle capitali di Polonia e Repubblica Ceca; Sturm Graz Mura sarà altra sfida tra vicini, con la compagine austriaca che ospiterà quella slovena. Siete pronti a questo giro d’Europa?

RISULTATI EUROPA LEAGUE, RITORNO PLAYOFF

Ore 17.00

Alashkert Rangers Glasgow (and. 0-1)

Ore 18.00

HJK Fenerbahce (and. 0-1)

Ore 18.30

Zorya Rapid Vienna (and. 0-3)

Ore 20.00

Galatasaray Randers (and. 1-1)

Ore 20.15

Az Alkmaar Celtic Glasgow (and. 0-2)

Ore 20.30

Cluj Stella Rossa (and. 0-4)

Ore 20.45

Slovan Bratislava Olympiakos (and. 0-3)

Ore 21.00

Anversa Omonia Nicosia (and. 2-4)

Legia Varsavia Slavia Praga (and. 2-2)

Sturm Graz Mura (and. 3-1)



