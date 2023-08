RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Nei playoff la big è l’Ajax, diretta gol live score (oggi 31 agosto 2023)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LA BIG

Nei risultati di Europa League per il ritorno dei playoff c’è una squadra che spicca sulle altre: si tratta ovviamente dell’Ajax che, come già visto, all’andata ha vinto 4-1 a Razgrad contro il Ludogorets e dunque ha un piede e mezzo nella fase a gironi. L’Ajax è una squadra che potrebbe stare tranquillamente in Champions League, come del resto ha fatto parecchie volte nelle ultime stagioni: con Erik Ten Hag aveva costruito una rosa giovanissima e fortissima, capace di arrivare a un solo secondo dalla finale della suddetta Champions League (eliminata dal Tottenham di un Lucas Moura mai più così determinante) ma già due anni prima aveva giocato la finale di Europa League, perdendola contro il Manchester United.

Chiaramente la politica societaria impedisce di andare a formare corazzate che possano giocarsi costantemente i grandi titoli, come era una volta: ricordiamo che l’Ajax ha vinto tre volte consecutive la Coppa dei Campioni ai tempi di Johan Cruijff, poi la Coppa Uefa all’inizio degli anni Novanta e ancora la Champions League nel 1995, tornandovi in finale l’anno seguente. Il calcio olandese sta tornando a livelli accettabili, ma l’Ajax sia pur con un ridimensionamento evidente non si è mai allontanato e ora ci può riprovare. (agg. di Claudio Franceschini)

SI DEFINISCONO I GIRONI!

I risultati di Europa League chiudono oggi, giovedì 31 agosto, il cammino nei turni preliminari: a partire dalle ore 18:00, con ultimo match previsto alle ore 21:00, si giocano infatti le dieci partite valide per il ritorno dei playoff, e dunque conosceremo le squadre che, insieme alle eliminate dai playoff di Champions League e quelle già qualificate di diritto, comporranno la fase a gironi dell’edizione che sta per cominciare, nella quale il Siviglia non potrà difendere il titolo vinto lo scorso anno perché, come da regolamento Uefa, ha guadagnato il posto in Champions League.

Nei risultati di Europa League per il ritorno dei playoff non compaiono ancora le big, anche se certamente qualche squadra da tenere in considerazione per la fase a gironi c’è eccome; intanto possiamo dire che Atalanta e Roma saranno le nostre rappresentanti per la stagione 2023-2024, e i giallorossi andranno a caccia di quella che sarebbe la seconda finale consecutiva nel torneo e la terza in fila nelle coppe. Ora, lasciamo che a parlare siano i campi per i risultati di Europa League, non prima di aver approfondito ulteriormente il discorso.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Europa League stanno quindi per dirci quali squadre supereranno i playoff; il quadro sembra abbastanza definito per quanto riguarda alcune partite, ma altre sono in equilibrio con particolare focus su Sheriff KI Klakvsik, terminata 1-1 e con la squadra delle Far Oer che clamorosamente spera in un ingresso nella fase a gironi, e Aberdeen Hacken. Anche questa terminata in parità, gli svedesi che hanno fatto passi da gigante nelle ultime stagioni possono adesso togliersi una gran bella soddisfazione.

Sembra invece fatta per almeno due squadre, che tra l’altro sarebbero poi protagoniste nei gironi di Europa League: il Qarabag una settimana fa ha vinto 2-0 sul campo dell’Olimpia Lubiana e ha dunque una posizione solidissima, ancor più l’Ajax che è andato a fare la voce grossa in Bulgaria, battendo 4-1 il Ludogorets. Ricordiamo che le squadre eliminate dai playoff, nei risultati di Europa League, scenderanno poi nei gironi di Conference League e dunque potranno tornare in corsa per una bella stagione europea, ma questo ovviamente lo stabiliremo strada facendo nel corso della stagione.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: RITORNO PLAYOFF

Ore 18:00 Qarabag Olimpia Lubiana (andata 2-0)

Ore 19:00 Aris Limassol Slovan Bratislava (andata 1-2)

Ore 19:00 Sheriff KI Klaksvik (andata 1-1)

Ore 19:00 Sparta Praga Dinamo Zagabria (andata 1-3)

Ore 19:00 Zorya Slavia Praga (andata 0-2)

Ore 20:00 Ajax Ludogorets (andata 4-1)

Ore 20:00 Cukaricki Olympiacos (andata 1-3)

Ore 20:30 Lugano Union Saint Gilloise (andata 0-2)

Ore 20:45 Aberdeen Hacken (andata 2-2)

Ore 21:00 Zrinjski Lask (andata 1-2)











